Calcio, serie C/A: l’Arzignano Valchiampo pareggia a Trento (1-1)

Il match che segna l’esordio da titolare dell’ex biancorosso Sebastiano Desplanches, finisce in parità tra il Trento e l’Arzignano Valchiampo.

Allo stadio Briamasco di Trento vanno in vantaggio i padroni di casa con Petrovic (per lui il primo gol con la maglia gialloblù) di testa su cross di Semprini. La rete arriva addirittura al 43’.

L’Arzignano risponde al 45’ con Parigi che mette dentro alle spalle di un incolpevole Desplanches un penalty guadagnato per un fallo in area dei trentini su Antoniazzi.

Parigi con la rete di Trento è ora a quota 6 marcature.



L’Arzignano Valchiampo interrompe la striscia di 5 vittorie consecutive degli uomini di mister Tedini e in classifica del girone A della C gli uomini di mister Bianchini ora sono a 35 punti.