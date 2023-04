Calcio, serie C/A: l’Arzignano Valchiampo battuto di misura dalla Pro Vercelli al Piola (1-0)

Allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli il match valido per la 35esima giornata del campionato di serie C finisce in favore dei padroni di casa.

Pro Vercelli-Arzignano Valchiampo termina con il risultato di 1 a 0.

Succede tutto nei primi minuti del match. La Pro Vercelli sorprende i giallocelesti nel primo minuto siglando la rete con Laribi su assist di Arrighini. E’ l’1-0.

Al 5’ il direttore di gara concede un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Molnar, ed è ancora Laribi a portarsi sul dischetto. Protagonista il portiere Riccardo Pigozzo, al suo esordio tra i professionisti tra i pali dell’Arzignano. L’estremo difensore gialloceleste intuisce l’angolazione del tiro e para il penalty evitando un passivo peggiore.

Gli uomini di mister Giuseppe Bianchini cercano fino alla fine di portare a casa almeno il pareggio, ma la squadra di casa si chiude a riccio. Da segnalare l’espulsione dalla panchina del direttore sportivo della Pro Vercelli e del portiere di riserva.



TABELLINO - FC PRO VERCELLI-FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, 1-0

PRO VERCELLI: Valentini, Cristini, Perrotta, Rojas (24’ st Rizzo N.), Iotti, Laribi (36’ st Guindo), Louati, Calvano, Iezzi, Anastasio (31’ st Corradini), Arrighini (36’ st Gatto).

All. Gardano.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Pigozzo, Lattanzio, Molnar, Nchama (21’ st Fantacci), Bordo, Grandolfo (26’ st Tremolada), Piana (49’ st Bonetto), Antoniazzi, Davi, Belcastro (21’ st Lunghi), Parigi (26’ st Fyda).

All. Bianchini.?

ARBITRO: Ancora di Roma 1?

RETI: 1’ pt Laribi?

NOTE - Espulsi: Rizzo M., Casella (Ds). Ammoniti: Rizzo N., Rojas, Corradini, Guindo, Gardano, Piana, Casini.?RECUPERO: 3’ pt, 7’ st.