Calcio, serie C/A: l'Arzignano espugna il Moccagatta e batte di misura la Juve Next Gen (0-1)

Grande festa per l'Arzignano Valchiampo che batte la Juve Next Gen allo stadio Moccagatta di Alessandria. Mentre per i bianconeri si conclude una settimana decisamente amara e spiacevole. La Juve Next Gen veniva dalla cocente delusione della sconfitta in finale di Coppa Italia di serie C contro il Vicenza.

Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta ed ecco che il campionato di Serie C ha offerto subito la possibilità di rifarsi contro l'Arzignano tra le mura amiche. In realtà sono stati gli ospiti ad espugnare il campo vincendo di misura.



A decidere il match è una rete di Lorenzo Bordo alla mezz'ora del primo tempo che chiude con un bel tiro l'azione aperta da Lattanzio sulla sinistra, che vede poi Barba servire un bell'assist allo stesso Bordo. Il portiere juventino dotta la palla ma non riesce a fermarla.L'occasione più grossa per la Next Gen arriva a ripresa inoltrata con una traversa colta da Compagnon. Poco prima l'estremo difensore bianconero Daffara aveva negato la gioia del gol su rigore per Grandolfo. Il penalty è stato assegnato dall'arbitro per un fallo in area su Tremolada.