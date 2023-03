Calcio, serie C/A: l'Arzignano batte il Mantova in trasferta in 10 con il gol di Lorenzo Bordo

Serie C

I giallocelesti di mister Giuseppe Bianchini, in dieci uomini dal 40′ del primo tempo per l’espulsione di Piana, conquistano una vittoria importantissima. Dallo stadio Martelli di Mantova, l'Arzignano Valchiampo rientra a casa con 3 punti e con una partita giocata ancora una volta da squadra vera. Mantova-Arzignano Valchiampo finisce 0-1. La rete porta la firma di Lorenzo Bordo al 37' che con un tiro potente insacca la palla in rete superando il portiere Chiorra. Una vittoria meritata, da segnalare anche una traversa colpita dal gialloceleste Molnar all'inizio della ripresa.

TABELLINO - MANTOVA 1911-FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, 0-1 (0-0)

MANTOVA: Chiorra, Matteucci, Pierobon, Guccione, Gerbaudo, D’Orazio (34’ st Rodriguez), Pedone (20’ pt Messori 34’ st Procaccio), Bocalon, Fazzi, Silvestro (1’ st Mensah), Padella (48’ pt Iotti). All. Mandorlini.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Lattanzio, Casini (44’ pt Bordo), Grandolfo (23’ st Nchama), Cester (23’ st Cariolato), Barba, Piana, Davi, Fantacci (44’ pt Molnar), Milillo, Parigi. All. Bianchini.

DIRETTORE DI GARA: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto

RETI: 37’ st Bordo.

NOTE: serata fresca e campo in buone condizioni. Spettatori: 1086. Espulsi: 40’ pt Piana. Ammoniti: Messori, Iotti, Casini, Lattanzio, Fantacci, Tardivo, Saio. RECUPERO: 6’ pt, 3’ st.