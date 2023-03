Calcio, serie C/A: l’Arzignano al Menti rimane in 10 uomini e batte il Vicenza 3-2

Allo stadio Romeo Menti il derby vicentino va all’Arzignano Valchiampo che batte il LR Vicenza per 3-2. La squadra di mister Bianchini non ha nulla da perdere, dimostra la sua compattezza nonostante l’inferiorità tecnica; il Lane invece è ancora in crisi. Dopo l’esonero di Modesto e l’arrivo di mister Thomassen che sta cercando di mettere il gruppo nelle condizioni di chiudere la stagione con dignità.

PRIMO TEMPO

L’Arzignano sotto la pioggia inizia in attacco e domina fino alla mezzora.

Al 2’ su cross di Davi impatta Antoniazzi che tenta la rovesciata. La palla viene conquistata dal portiere del Vicenza Iacobucci.?

Al 5’ ancora l’Arzi con Bordo che dalla distanza colpisce la traversa con un bel tiro.?

Al 11’ ancora giallocelesti pericolosi con Grandolfo che devia una palla verso la rete intercettata però dal biancorosso Valietti.

Al 21’ bella azione di Stoppa che salta un difensore e tira verso la porta ma è alto. E’ il primo squillo dei biancorossi.?

Sul versante opposto al 22’ su assist di Lattanzio (lasciato solo dalla difesa biancorossa) segna Antoniazzi di testa per il vantaggio gialloceleste: tra Vicenza e Arzignano è 0-1. Vantaggio meritato degli uomini di mister Bianchini.

Al 34’ è pareggio: Stoppa si inventa una super giocata al termine della quale serve Ferrari in area che segna per l’1-1.

Al 35’ capovolgimento di fronte con gol di Parigi: 1-2. Ristabilito il vantaggio dei giallocelesti.?

Il Vicenza dimostra di non avere testa soprattutto in difesa, l’Arzignano è invece una squadra vera e approfitta dell’atteggiamento poco attento degli avversari.

37’ su assist di Valietti è Dalmonte a impegnare seriamente il portiere ospite Saio, che si salva deviando sopra la traversa. Il Lane reagisce.

E un minuto dopo Ferrari segna la doppietta (e arriva a quota 18 reti in campionato): è il 2-2. L’assist è di Ronaldo.

Allo stadio Romeo Menti a fine della prima frazione di gioco diluvia!

SECONDO TEMPO

Sempre sotto la pioggia nella ripresa il Lane inizia in modo propositivo: al 5’ Dalmonte piazza un bel cross teso che taglia tutta l’area avversaria ma nessuno lo intercetta. Al 8’ ancora Dalmonte che serve su cross Ferrari che schiaccia a terra la palla di testa, ma è fuori.

Un minuto dopo al 9’ azione offensiva dell’Arzignano che con lo stesso schema dei gol precedenti mette nelle condizioni Grandolfo di segnare di testa su cross di Barba. E’ di nuovo vantaggio dei giallocelesti: 2-3.

Mister Thomassen applica alcuni cambi: al 17’ fuori Cavion un po’ in ombra e al suo posto entra Rolfini. Due minuti dopo mister Bianchini toglie dal campo i due attaccanti Parigi e Grandolfo e inserisce Fyda e Tremolada.

Al 24’ è Greco che impegna il portiere Saio dalla distanza: l’estremo difensore gialloceleste devia il pallone sul fondo.

Al 27’ l’Arzignano resta in 10 con l’espulsione di Milillo per somma di ammonizioni.

Segue una girandola di cambi: al 28’ per l’Arzi esce Cester e entra Molnar; al 33’ poi per il Vicenza fuori Stoppa e Dalmonte e entrano Giacomelli e Della Morte. Per l’Arzi esce Barba ammonito e entra Nchama.

I biancorossi poi assediano la porta di Saio: al 45’ Ferrari ha una buona occasione sventata però dal portiere gialloceleste. Si prosegue con 5’ di recupero nella ripresa.

Occasioni in chiusura per Pasini e poi per Rolfini.

Finisce 2-3 per l’Arzignano Valchiampo, che si avvicina in classifica al Vicenza: ora è a soli due punti.