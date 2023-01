Calcio, serie C/A: il Vicenza spreca e sbaglia in difesa e la baby Juve vince 2-1

Brutta partita per il LR Vicenza di mister Francesco Modesto. Diverse occasioni sprecate nel primo tempo e imperdonabili errori in difesa nella ripresa.

PRIMO TEMPO

Allo stadio Moccagatta di Alessandria il match inizia in modo molto propositivo per i biancorossi. L’occasione più interessante al 3’ con un cross di Greco per la testa di Dalmonte che però manda sul fondo.

Al 23’ altra occasionassimo per Dalmonte: scambio con Ferrari e tiro che sfiora l’incrocio dei pali.

Al 26’ altra bella occasione da gol per Rolfini che davanti alla porta non riesce a deviare la palla in rete per pochissimo.

Nel primo tempo i bianconeri non impegnano mai seriamente l’estremo difensore vicentino Confente.



SECONDO TEMPO

Nella ripresa prima occasione da gol pal 10’ per Ierardi con una botta da fuori area: la palla sfiora ancora l’incrocio dei pali a portiere battuto.

Al 13’ finalmente il vantaggio: cross di Dalmonte, sponda di Valietti sul secondo palo e Rolfini corregge la traiettoria in rete! E’ il liberatorio 0-1 dei biancorossi!

Ma ci sarà poco da esultare.

Perché al 19’ Pasini commette un erroraccio in area: un fallo di mano che obbliga il direttore di gara a concedere il penalty ai bianconeri. Batte Barrenechea e la Juve Next Gen Pareggia: 1-1.

AL 28’ mister Modesto inserisce Zonta per Cavion (poco prima ammonito) e Stoppa per Rolfini. Seguono cambi anche per la Juve che cresce nel gioco e viceversa i biancorossi si spengono un po’.

Al 30’ il gol del vantaggio bianconero: è Pecorino che segna battendo la palla all’interno dell’area e gabbando Confente. E’ il 2-1 per i padroni di casa.

Il Vicenza non ci sta: al 40’ l’allenatore biancorosso inserisce Begic per Valietti e Oviszach per Ronaldo.

Il Lane spinge e va vicino al pareggio con un intervento di Ferrari e pure uno di Pasini.

Il match però si chiude con la vittoria degli uomini di Brambilla: si tratta della seconda sconfitta in campionato (terza con la Coppa Italia) della gestione di mister Francesco Modesto.

Sotto Dalmonte e Ierardi escono dal campo stanche e delusi per il risultato negativo.

TABELLINO - JUVE NEXT GEN-LR VICENZA, 2-1 (0-0)

JUVE NEXT GEN (3-5-2): Crespi; Savona, Riccio, Huijsen; Barbieri, Sersanti, Barrenechea, Zuelli, Ake (26′ st Mulazzi); Sekulov (32′ st Cudrig), Pecorino.

IN PANCHINA: Raina, Daffara, Stramaccioni, Nzouango, Compagnon, Bonetti, Lipari, Ntenda, Palumbo, Besaggio, Turicchia.

ALLENATORE: Massimo Brambilla.

LR VICENZA(3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Bellich; Valietti (40’ st Begic), Cavion (28′ st Zonta), Ronaldo (40’ st Oviszach), Greco; Dalmonte, Rolfini (28′ st Stoppa); Ferrari.

IN PANCHINA: Brzan, Iacobucci, Cappelletti, Sandon, Ndiaye, Jimenez, Giacomelli, Alessio, Busatto.

ALLENATORE: Francesco Modesto.

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze,

RETI: 13′ st Rolfini (V), 20′ st Barrenechea su rigore (J), 30′ st Pecorino (J)

NOTE: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Presenti 454 spettatori. Ammoniti: Ierardi, Ronaldo, Valietti, Pasini, Cavion, Riccio, Savona. Angoli: 3-5 (2-2). Recupero: 1′, 4′.