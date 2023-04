Calcio, serie C/A: il Vicenza batte il Pordenone allo stadio Menti (2-1)

Il LR Vicenza nell’ultimo match di campionato in casa allo stadio Romeo Menti batte il Pordenone per 2-1 di fronte a 7647 tifosi di cui 132 ospiti. Un avittoria che stimola l'ottimismo tra i giocatori del Lane, nonostante l'infortunio ad una caviglia di Bellich.

PRIMO TEMPO

Parte in salita il match del LR Vicenza (modulo 4-3-3) contro il Pordenone per la penultima giornata della stagione regolare. Solo un’occasione nei primi 25' grazie ad un cross di Della Morte al 5’ per Rolfini che viene disturbato dal suo marcatore Pirrello ed è costretto a calciare di prima: la palla finisce sul fondo.

Poi tutto Pordenone. Al 8’ Bellich rimane a terra: si rialza dolorante ad una caviglia.

Al 9’ il gol di Dubickas che in area tira sotto la traversa: Piscopo è l’autore dell’assist. Molle la difesa del Vicenza, ma la ragione si scopre subito dopo perché Bellich non riesce ad appoggiare un piede ed è costretto ad uscire dal rettangolo di gioco. Inevitabile al 11’ il cambio: entra Cappelletti.

Il Lane soffre, e proprio Cappelletti è protagonista di un bel salvataggio sulla linea al 19’, poi ottima uscita di Confente al 23’ che a tu per tu con Piscopo gli soffia la palla ed evita il raddoppio dei ramarri.

Il pareggio arriva al 29’ sugli sviluppi di una punizione: il portiere neroverde Festa para il tiro molto forte di Della Morte (su assist di tacco di Ronaldo) ma non trattiene palla e Rolfini è pronto a ribattere in rete. E’ 1-1.

E 5’ minuti dopo (al 34’) è il centravanti biancorosso El Loco Ferrari che sigla il vantaggio: l’assist è di Rolfini e la palla si infila tra il portiere e il primo palo.

Per El Loco è il 19esimo gol in campionato.

Da segnalare poi una occasione da rete per Zammarini che prova il tiro dai 25 metri, e la palla vola in tribuna Nord.

E nel primo dei tre minuti di recupero ci prova Scarsella di testa su palla alzata da Ronaldo. La sfera finisce di poco sopra la traversa.

Il primo tempo caratterizzato da errori e ritmi bassi si conclude con il vantaggio meritato del Lane.

SECONDO TEMPO

Le due squadre rientrano in campo con le stesse formazioni del primo tempo. Il Vicenza inizia con il modulo 4-3-3.

Nei primi 15’ da segnalare al 10’ il tiro di Zammarini che il portiere biancorosso Confente para centralmente, e al 12’ c’è da registrare l’infortunio di Dubickas: lo sostituisce Palombi.

Al 15’ bel tiro di Candellone nello specchio ma è Sandon che devia.

I biancorossi faticano in questa prima parte di secondo tempo. Mister Thomassen allora chiama in panchina Cavion e Ferrari e inserisce Jimenez e Begic. Il modulo del Lane sembra tornare al 4-2-3-1 con unica punta Rolfini.

Al 22’ bellissima parata di Confente che stavolta salva davvero il risultato: esce dai pali e nega a Piscopo il pareggio.

Subito dopo mister Di Carlo inserisce Torrasi e Andreani per Giorico ed Edera.

Mister Thomassen risponde con l’inserimento di Oviszach per Sandon e di Tonin per Della Morte.

Ultimo cambio per Di Carlo al 35’: Pinato e Candellone escono dal campo sostituiti da Gucher e Magnani.

Ben 6 i minuti di recupero per chiudere questa seconda frazione di gioco senza reti e giocata comunque a rimi bassi. Ottima prestazione per il giovane difensore Ndiaye e negli ultimi minuti anche il giovanissimo attaccante Tonin fa vedere alcuni begli interventi.

Finisce 2-1. Per i biancorossi la settimana prossima la trasferta a Piacenza che chiude la stagione regolare.