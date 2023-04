Calcio, serie C/A: il Vicenza a Crema ci prova, ma con la Pergolettese finisce 0-0

Partita vivace con un buon impegno in campo del LR Vicenza, ma match avaro di occasioni da rete per bravura in difesa della Pergolettese. Si vede il lavoro delle ultime settimane del nuovo mister Dan Thomassen che ha introdotto diversi cambiamenti nell’assetto della squadra e messo nelle condizioni di dare il meglio di sé all’intero gruppo.

PRIMO TEMPO

Lo 0-0 della fine del primo tempo rispecchia il gioco in campo tra Pergolettese e LR Vicenza. I biancorossi hanno avuto un paio di occasioni importanti per i loro attaccanti (Della Morte e Ferrari), mentre i padroni di casa vanno vicini alla rete al 43’, ma il portiere del Vicenza, Confente, salva il risultato.

Il primo tiro in porta del Vicenza arriva al 10’ con un bel colpo di testa di Ferrari su cross di Jimenez, ma il portiere di casa Soncin para con facilità.

Da segnalare al 26’ che proprio il centravanti biancorossi viene ammonito per un fallo in attacco su Tonoli.

Al 35’ altra occasione per il Vicenza sui piedi di Della Morte che manda la palla centrale e Soncin para.

Al 37’ episodio dubbio: i biancorossi chiedono un rigore per un tocco di mano in area su un colpo di testa di Cavion, ma l’arbitro non ferma il gioco.

Infine Confente al 43’ salva il risultato sull’unico tiro pericoloso degli uomini di mister Villa: è Mazzarano che spara in porta una palla che il portiere biancorosso riesce a bloccare "facendo gli straordinari".

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con una fase difficile per il Vicenza: solo al 15’ si fa vedere Jimenez davanti alla porta di Soncin con un sinistro che finisce lontano dai pali.

Al 18’ il primo cambio: tra le fila vicentine entra Dalmonte per Rolfini e Stoppa per Zonta. Tra quelle dei padroni di casa Doumbia ed esce Vitalucci.

Al 22’ l’illusione del gol biancorosso: Pasini va in rete, ma l’arbitro ferma il gioco per un fallo precedente di Dalmonte.

Al 23’ il Lane fa tremare i tifosi di casa: bel tiro di Dalmonte respinto da Soncin e poi sulla ribattuta interviene Della Morte, ma la porta rimane inviolata.

Al 25’ i cambi per mister Villa che fa uscire Maccarani e Bariti per Figoli e Saccani.

Al 28’ Ferrari colpisce di testa e manda verso la porta ma la palla arriva centrale e debole e il portiere avversario neutralizza.

Al 30’ l’evento per la rosa biancorossa. Entra dopo l’infortunio Scarsella e gli fa posto Della Morte. E contemporaneamente esce Valietti e entra Oviszach.

Al 38’ l’occasione più ghiotta del match ciccata da Stoppa su assist di Ferrari che gli passa la palla all’altezza degli undici metri portandosi via la difesa e lasciandolo a tu per tu col portiere. Non va.

Al 43’ altro cambio per l’allenatore di casa che rileva Villa e inserisce Lambrughi.

Nei 5’ di recupero il Vicenza continua ad attaccare e crea occasioni su occasioni, ma alla fine il match si chiude a reti inviolate (0-0).

Un pareggio che fa più comodo alla pergolettese. Per il Vicenza sarebbe servita una vittoria per arrivare alla partita di martedì, la finale di Coppa, con il morale alle stelle. Ma questa volta il Lane ha giocato con impegno dimostrando di essere una squadra coesa.