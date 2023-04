Calcio serie C/A: il Piacenza vince di misura con il Vicenza (1-0) ma è retrocesso

Il LR Vicenza si presenta a Piacenza con una formazione particolarmente sperimentale: il tecnico Dan Thomassen aveva annunciato che avrebbe dato spazio a molti giocatori per avere una rosa efficiente verso i play off. I biancorossi con la conquista della 50esima Coppa Italia si sono qualificati per i quarti della fase finale: il risultato di oggi quindi è ininfluente.?Questo ultimo match della reagular season per il Piacenza invece è molto importante: una vittoria farebbe sperare per l’accesso ai play out.

PRIMO TEMPO

Al 3’ è già il portiere biancorosso Confente che salva il risultato su un tiro angolato di Cesarini.?Poi da segnalare due occasioni per il Vicenza: un tiro di Giacomelli nello specchio, che viene messo fuori all’ultimo; poi una deviazione di Cappelletti in acrobazia è fuori.?Al 20’ da segnalare il cambio d’obbligo per la panchina di casa: esce per infortunio Parisi del Piacenza e al suo posto entra Munari.

Al 25’ il gol del vantaggio su punizione: l’autore è Suljic. Confente intuisce il tiro sul primo palo, tocca la sfera ma non devia. Ed è l’1-0.

Al 41’ occasione per Morra, stavolta para Confente.

Al 45’ su corner di Giacomelli, Rolfini sul secondo palo per un soffio manca la palla.

Infine al 46’ Stoppa calcia in porta, ma l’estremo difensore di casa Nocchi ferma la palla.

Il primo tempo si conclude sul 1-0 per il Piacenza.

SECONDO TEMPO

Mister Thomassen lascia in spogliatoio Sandon (diffidato) e lo sostituisce con Greco. Dopo 10’ di gioco l’allenatore biancorosso opera la seconda sostituzione del Vicenza: è quella di Zonta che esce per Begic. A questo punto si rivoluziona la disposizione del Vicenza con Scarsella che arretra al posto del centrocampista di Romano d’Ezzelino a fare coppia con Jimenez.

Al 14’ due cambi per mister Abbate: entrano Chierico e Plescia per Gonzi e Morra.

Successivamente occasione da rete per Cappelletti su calcio d’angolo battuto da Jimenez, ma la palla è alta sopra la traversa.

Al 23’ l’occasionissima per il raddoppio del Piacenza: Plescia si divora il gol a pochi metri dalla porta, la palla è alta! Subito il rilancio del Vicenza sul fronte opposto con Stoppa che sbaglia la deviazione in rete!

Al 25’ va in rete Rolfini, ma l’arbitro annulla il gol del pareggio per un fallo commesso dallo stesso attaccante biancorosso sul portiere avversario. Grande delusione per i 350 biancorossi sugli spalti dello stadio Garilli.

Mister Thomassen si gioca un altro cambio: al 27’ richiama Giacomelli e Rolfini e inserisce il giovane Tonin e Della Morte per dare forze fresche all’attacco.

Segue un altro cambio per Abbate: Giorno e Cesarini escono dal rettangolo di gioco per Palazzolo e Luppi.

E a 8’ dalla fine esordisce tra i professionisti il biancorosso Mogentale che sostituisce Jimenez a centrocampo.

Al 90’ altra occasione per Stoppa dal limite dell’area ma Nocchi respinge. Poi sono 5 i minuti di recupero.

La partita finisce con la vittoria di misura del Piacenza sul Vicenza (1-0). Ma i risultati dagli altri campi del girone A della serie C (in particolare da Crema dove la Triestina riesce a battere la Pergolettese) condannano proprio il Piacenza alla retrocessione in serie D.

Il LR Vicenza invece chiude la stagione regolare in settima posizione. Prossimo match per i play off il 7 maggio. Solo il 4 maggio i biancorossi sapranno con quale squadra disputeranno i quarti.