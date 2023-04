Calcio, serie C/A: il LR Vicenza batte il Trento con un gol per tempo (2-0)

La cura Thomassen fa bene al LR Vicenza che mostra buon gioco e vince contro il Trento per 2-0. Le reti nel primo tempo di Begic e nella ripresa di Dalmonte. Negli ultimi minuti Giacomelli vicinissimo al gol.

PRIMO TEMPO

Il Lane parte molto propositivo ma la difesa del Trento chiude bene.

La prima occasione da rete è al 12’ con Rolfini di testa che devia nell’angolo in basso della porta avversaria il cross che arriva da Zonta: ma il portiere trentino Desplanches (di proprietà del Vicenza) devia miracolosamente in angolo.

Al 19’ è la volta del Trento che si fa pericoloso per la porta difesa da Iacobucci: cross di Pasquato e palla diretta in porta dal colpo di testa di Carletti, ma è Bellich che devia sul fondo.

Al 21’ arriva il gol del Vicenza: è Valietti sulla corsia destra che lancia l’azione con un passaggio filtrante per Stoppa che a sua volta mette nelle condizioni Begic di trovarsi una sorta di rigore in movimento. La mezza-punta slovena, completamente libera da marcature avversarie, beffa Desplanches.

Dopo l’amminizione di Fabbri del Trento (al 23’ ferma con un fallo Dalmonte) i biancorossi tentano al 27’ un contropiede: Stoppa sulla destra lancia a Dalmonte che si accentra e tira in porta, ma la difesa del Trento devia.

Al 31’ ancora il Lane insiste e Stoppa serve con un cross Rolfini che al volo impegna Desplanches: il portiere interviene con un’altra parata magistrale.

Al 35’ ammonito Sangalli per un fallo pesante su Rolfini.

Al 37’ su errore di Cappelletti è Carletti del Trento che conquista palla a tu per tu con il portiere del Lane: Iacobucci para deviando in corner.

Al 43’ altra occasione con Zonta che crossa in area per la testa di Cappelletti, ma la palla deviata sorvola di poco la traversa della porta del Trento.

Il primo tempo finisce 1-0 per il LR Vicenza.

SECONDO TEMPO

Cambi nell’intervallo per mister Tedino del Trento: entra Sangalli per Ballarini e Damian per Galofaro. L’allenatore gialloblù interviene con un cambio anche al 6’ con l’inserimento di Petrovic per Attys.

La prima occasione netta è al 11’ con una bella conclusione di potenza di Dalmonte che finisce fuori dallo specchio della porta difesa da Desplanches.

Il Trento risponde un minuto dopo con un rasoterra sempre da fuori area di Pasquato: il tiro è nello specchio della porta e Iacobucci devia in corner.

L’allenatore dei trentini al 15’ non è soddisfatto e cambia ancora l’assetto della squadra: inserisce Sipos per Carletti. Anche Thomassen approfitta dell’interruzione di gioco e richiama Begic e Rolfini per inserire Della Morte e Ferrari.

Subito la freschezza di Della Morte mette in difficoltà il Trento e Petrovic lo stende: per lui cartellino giallo.

Al 17’ della ripresa occasione per il Trento che però non riesce a finalizzare: su errore di Cappelletti, il gialloblù Sipos ha la meglio e piazza un pericoloso traversone nell’area biancorossa. Per primo di arriva Bellich che nel tentativo di anticipare gli avversari calcia contro il suo portiere Iacobucci rischiando l’autogol.

Al 18’ altra occasione di Della Morte che la difesa mette in angolo.

E subito dopo Dalmonte è autore di un gol da antologia: il biancorosso raccoglie la palla sullo sviluppo del calcio dalla bandierina che arriva da destra. Posizionato sulla sinistra colpisce palla con un tiro a giro sul secondo palo: la sfera tocca il legno internamente e si insacca. Imprendibile per un incolpevole Desplanches. E’ il raddoppio, il 2-0.

Al 24’ occasione per i trentini sui piedi di Petrovic da fuori area: pallone che finisce a lato della porta difesa da Iacobucci.

Mister Thomassen vede un po’ di stanchezza nei suoi e richiama Stoppa e Zonta, autori di una buona prestazione, per inserire Oviszach e Ronaldo. L’allenatore dei biancorossi cambia strategia e chiede ai suoi di giocare col modulo 4-4-2. Le due punte sono Ferrari e Della Morte.

E tre minuti dopo risponde il Trento con la sostituzione di Pasquato con Galazzini.

A nove minuti dalla fine entra in campo Giacomelli per Dalmonte, autore del gol del doppio vantaggio.

Al 38’ da annoverare una azione interessante del Vicenza: Ferrari con la palla salta l’avversario, passa a Ronaldo che serve Oviszach in area dalla destra fa partire un rasoterra che esce di pochissimo, dando l’illusione del gol.

Quattro minuti dopo è ancora Oviszach che ha pochi minuti sulle gambe a mettere in difficoltà la difesa gialloblù: il giovane biancorosso serve l’esperto Giacomelli che dal lato sinistro dell’area degli avversari fa partire il suo caratteristico tiro a giro. La palla finisce sopra la traversa con Jack che si dispera per l’occasione mancata.

Tra Vicenza e Trento al Menti finisce 2-0. Prossimo match per i biancorossi giovedì in serata sul campo della Pergolettese.