Calcio, serie C/A: i gol di Balestrero e Musatti della Feralpi chiudono la strada alla vetta per il Vicenza (2-0)

La squadra più forte in difesa (Feralpisalò) blocca la più più forte in attacco del girone A (il Vicenza) e si assicura la vetta in classifica nello scontro al vertice. In riva al Garda è 2-0 con i gol tutti nella ripresa e il Vicenza che arriva ai 10 corner (solo 4 per i padroni di casa).

Giornata primaverile e soleggiata, ma tanto vento allo stadio Turina di Salò che provoca grandi imprecisioni nei passaggi lunghi.

PRIMO TEMPO

La partita è subito vivace. Le squadre si misurano a vicenda fino al 7’ quando dal primo calcio d’angolo per il Vicenza Ronaldo controlla e tira in porta con la palla che va poco sopra la traversa.

Al 16’ è Stoppa che ci prova a tirare in porta, ma la difesa devia in angolo.

Poi i padroni di casa crescono e dopo un tiro (al 20’) di Siligardi su assist di Carraro che va fuori dallo specchio della porta vicentina, al 23’ Siligardi crossa e Guerra da ottima posizione viene fermato da Pasini.

Al 30’ è Ferrari a mancare di pochissimo la rete a portiere battuto su apertura di Dalmonte che riceve un’ottima palla da Della Morte. E' l'occasione più ghiotta della frazione di gioco!

Al 33’ siluro di Ronaldo su punizione! Pizzignacco devia sopra la traversa e quindi mette in corner.

E per chiudere al 37’ azione personale di Della Morte che tira in porta, ma Pizzignacco la mette fuori in tuffo.

Il primo tempo finisce dopo molte emozioni a reti inviolate (0-0).

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con il vantaggio al 4’ della Feralpisalò per un errore in uscita della difesa berica (Ndiaye): la palla arriva a Balestrero che da solo davanti a Iacobucci lo mette a sedere e segna l’1-0.

I biancorossi reagiscono subito e l’occasione arriva al 10’ con Stoppa: il suo tiro in porta di prima intenzione finisce rasoterra a lato.

Cominciano i campi al 17’: è mister Modesto del Lane che richiama Ronaldo (che in settimana aveva avuto qualche problema durante gli allenamenti) e Greco. Per loro due entrano Cavion e Begic. Intanto il Vicenza continua ad attaccare e supera i 10 calci d’angolo. Al 26’ anche l’allenatore dei gardesani opera dei cambi: entra Pittarello per l’ex Vicenza e Suedtirol, Guerra.

Al 29’ bella iniziativa di Dalmonte che salta due avversari e porta palla sulla destra servendo Ferrari che di un nonnulla è anticipato dalla difesa: altra occasionassimo per il Lane.

Poi al 34’ entrano Pietrelli e Palazzi per la Feralpi al posto di Siligardi e Hergheligiu. Al 40’ occasione per Cavion che calcia dalla distanza alto sopra la traversa.

E ancora cambi, forse un po’ tardivi per i biancorossi: fuori Stoppa e Della Morte e dentro Rolfini e Valietti. Con Dalmonte che si sposta avanti. E per i padroni di casa dentro Musatti e Bacchetti per Carraro e Voltan. Mancano 3’ prima alla fine.

Il Vicenza si sposta troppo in avanti e subisce il gol del giovane Musatti prodotto delle giovanili di Salò, che porta il risultato al 2-0 al 45’ e chiude il match. Più nulla da segnalare per i 3’ di recupero.

Il Vicenza perde la sfida al vertice e ogni speranza di riconquistare la vetta. Ora per la promozione rimane solo la lotta nei play off, facilitata nel caso vincesse la Coppa Italia.