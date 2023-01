Calcio, serie C/A: col gol di Luca Piana l’Arzignano Valchiampo vince al Nereo Rocco contro la Triestina (1-0)

L’Arzignano Valchiampo di mister Giuseppe Bianchini ha affrontato al Nereo Rocco una Triestina ultima in classifica e chiamata da mister Pavanel a riscattarsi. Un match considerato molto pericoloso dai vertici dei vicentini ma che ha portato tre punti conquistati sul campo con caparbietà da Molnar e compagni.

Tutta in salita la partita dei vicentini: Parigi non scende in campo per un infortunio subito nel riscaldamento e mister Bianchini inserisci quindi Grandolfo in attacco. Al 8’ l’allenatore di Arzignano deve sostituire Cariolato che ha problemi muscolari: entra al suo posto Davi.

Sullo 0-0 occasione al 21’ per la Triestina per portarsi avanti nel risultato: Adorante colpisce il palo della porta difesa da Saio. I giuliani giocano sicuramente meglio la prima parte del match.

Al 41’ invece la rete di Luca Piana che di testa segna su corner. E’ lo 0-1 decisivo.

Nella ripresa infatti l’arbitro Luogo di Napoli annulla un gol a Grandolfo per fuorigioco. E poi al 46’, in pieno recupero annulla il gol di Ganz che insacca il presunto pareggio deviando con la mano!



I giallocelesti tornano da Trieste con tre punti preziosi.