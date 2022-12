Calcio, serie C/A: al Dal Molin finisce a reti inviolate tra Arzignano Valchiampo e Aurora Pro Patria

Campo in buone condizioni e temperatura sui 10° centigradi al Tommaso Dal Molin per la prima partita del girone di ritorno della serie C (girone A) tra FC Arzignano Valchiampo e Aurora Pro patria.

Il match finisce a reti inviolate

Nel primo tempo l’incontro inizia con ritmi contenuti. Poche le occasioni e i portieri Saio per l’Arzi e Del Favero per la Pro Patria non corrono rischi.

Occasionassimo al 40’ per Parigi che prende il palo e successivamente Tremolada riesce a insaccare. Ma l’arbitro annulla la rete per il precedente fuori gioco del numero 9.

Nella ripresa non vi sono cambi da segnalare tra le due compagini in campo. Per quanto riguarda il gioco si ripete la stessa solfa del primo tempo: le squadre si annullano ed è difficile la costruzione di azioni che portano alla conclusione a rete.

Unica eccezione per una folata gialloceleste nel pieno recupero quando su cross di Barba l’attaccante Parigi devia la palla sulla traversa.

La partita finisce sullo 0-0 con i padroni di casa giallocelesti che chiudono il 2022 a ridosso della zona playoff.

TABELLINO - Arzignano Valchiampo – Pro Patria, 0-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Saio; Davi, Molnar, Piana, Gemignani; Valeriano Nchama, Bordo (24′ st Fyda), Antoniazzi; Barba; Parigi, Tremolada (43′ st Cester).

IN PANCHINA: Volpe, Pigozzo, Grandolfo, Bontempi, Bonetto, Lunghi, Grosso, Tardivo.

ALLENATORE: Giuseppe Bianchini

PRO PATRIA (3-5-2): Del Favero; Molinari, Lombardoni, Saporetti; Vaghi, Nicco, Fietta (24′ st Bertoni), Citterio (43′ st Gavioli), Ndrecka; Stanzani (20′ st Castelli), Piu (20′ st Chakir).

IN PANCHINA: Valneri, Sportelli, Piran, Perotti, Ferri.

ALLENATORE: Jorge Vargas

ARBITRO: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

NOTE: terreno in buone condizioni. Ammoniti: Molnar (A), Fietta (PP), Saporetti (PP), Molinari (PP), Valeriano Nchama (A). Angoli: 5-5. Recupero: 1′, 4′.