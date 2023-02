Calcio, serie C/A: a Lecco l'Arzignano Valchiampo perde 2-1

La 29esima giornata di campionato per l'Arzignano Valchiampo si chiude con una sconfitta: con il Lecco finisce con il risultato di 2 a 1 in favore della squadra di casa.

Al Rigamonti-Ceppi il Lecco supera quindi i giallocelesti con le reti di Zambataro nel primo tempo (28’) e Tordini nel secondo (65’). L’Arzignano Valchiampo nella prima frazione di gioco risponde subito al vantaggio avversario con la rete di Cester da fuori (32’) andando negli spogliatoi in parità. Nella ripresa il Lecco rimane in 10, ma nonostante l'inferiorità numerica al 20’ trova il raddoppio.

CALCIO LECCO – FC ARZIGNANO VALCHIAMPO 2-1

LECCO: Melgrati, Celjak, Enrici, Battistini, Pinzauti (11’ st Tordini 41’ st Galli), Ilari, Girelli, Zambataro, Lepore (32’ st Bianconi), Bunino, Zuccon.

ALLENATORE: Foschi.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Casini (26’ st Fantacci), Bordo, Grandolfo (36’ st Lunghi), Cester (14’ st Belcastro), Gemignani (14’ st Cariolato), Barba, Piana, Bonetto, Davi, Parigi.

ALLENATORE: Bianchini.

ARBITRO: Iacobellis di Pisa

RETI: 28’ pt Zambataro, 32’ pt Cester; 20’ st Tordini.

NOTE. Espulsi: Ilari (46’ st). Ammoniti: Tordini, Girelli, Zambataro, Cester, Cariolato, Piana, Bonetto. Recupero: 0’ pt, 6’ st.