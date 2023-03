Calcio, serie C/A: Arzignano Valchiampo pareggia a reti inviolate nel derby con la Virtus Verona (0-0)

Gara impegnativa per l'Arzignano Valchiampo quella giocata allo stadio Dal Molin contro la Virtus Verona di mister Gigi Fresco. I rossoblù hanno messo in atto una forte pressione nel primo tempo che ha reso vivace la gara. Bel tiro in porta del vicentino Casarotto (ex Montecchio) al 33’ controllata da Saio che però salva il risultato su una conclusione di Nalini (ex Lane) al 42’.

Nella ripresa gli uomini di mister Giuseppe Bianchini controllano la gara e c’è da segnalare il palo di Tremolada al 31’. Ad un quarto d’ora dalla fine però i giallocelesti restano in 10 per l’espulsione di Milillo per doppia ammonizione. E Bianchini è costretto ai cambi e a coprirsi.

Il punto conquistato porta la squadra di patron Lino Chilese a 42 punti in classifica: i giallocelesti restano nella posizione numero otto.

TABELLINO - ARZIGNANO VALCHIAMPO-VIRTUS VERONA, 0-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Saio; Cariolato (17’ st Davi), Molnar, Milillo, Lattanzio; Barba, Casini (17’ st Bordo), Antoniazzi; Belcastro (35’ st Bonetto); Lunghi (17’ Tremolada), Parigi.?IN PANCHINA: Morello, Pigozzo, Nchama, Fyda, Grandolfo, Cester, Nannini, Tardivo, Fantacci.

ALLENATORE: Bianchini

VIRTUS VERONA (4-2-3-1): Giacomel; Daffara (28’ st Mazzolo), Cella, Faedo, Munaretti (37’ st Vesentini); Tronchin (37’ Fabbro), Lonardi; Nalini (20’ st Talarico), Casarotto, Danti (28’ Manfrin); Gomez.?IN PANCHINA: Siaulys, Freddi, Begheldo, Amadio, Santi, Cellai, Turra, Priore.

ALLENATORE: Fresco

ARBITRO: Vingo di Pisa

NOTE: giornata primaverile, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 200 circa. Espulso: Milillo per doppia ammonizione. Ammoniti: Milillo, Casini, Cariolato, Daffara. Angoli: 5-3. Recupero: 1’, 4’