Clamorosa protesta dei ragazzi del Malo

A margine dello spiacevole episodio di razzismo avvenuto durante la partita Camisano-Malo, abbiamo provato e sentire il parere di Toto Rondon, maladense e bomber di molte squadre professionistiche, tra cui il Vicenza di Bruno Giorgi. Ma prima di riportare le sue parole, riassumiamo in breve i fatti.

Nel corso dell’incontro del 17 dicembre il giovane nerostellato Scanniello è stato fatto oggetto di pesanti frasi razziste da parte di alcuni giocatori avversari. Diciamo subito che non è lecito attribuire il comportamento scorretto a tutta la squadra ospitante, tuttavia resta l’amarezza per il fatto specifico, che tra l’altro era già avvenuto in precedenza nel match con la Piovese (la quale correttamente ha già mandato scuse ufficiali). In reazione agli insulti, stavolta, tutta la formazione del Malo per protesta si è seduta sull’erba delcampo di gioco, costringendo l’arbitro, che sin lì non era intervenuto, a sospendere l’incontro.

Ecco il commento di Rondon: “Fa male sapere che queste cose avvengono, soprattutto in un momento nel quale la società dà segni di intolleranza con i femminicidi e altri atti di intolleranza. Faccio i complimenti ai ragazzi, che hanno reagito nel miglior modo possibile. Credo che il loro sia un esempio molto bello anche per tutti gli adulti, che ci dice come di fronte a ingiustizie e atti violenti, c’è bisogno di unità e di atteggiamenti di denuncia da parte di tutti.”

Per il momento in giudice sportivo non si è ancora espresso, ma la condanna morale è stata unanime, anche da parte dei genitori del Camisano presenti alla partita. Senza criminalizzare nessuno, servirà sempre più una maggiore attenzione da parte dei direttori di gara, visto che un evento sportivo non si esaurisce dentro al perimetro di gioco.

Sarà dunque opportuno che gli arbitri, anche tra i Dilettanti, prestino maggiore attenzione a quel che succede fuori da esso, in modo da potenziare al massimo la funzione educativa dello sport. E che tutti i dirigenti e gli sportivi che godono dello spettacolo, contribuiscano nel modo dovuto non solo a rasserenare gli animi ma anche bloccare sul nascere qualsiasi segnale di maleducazione.