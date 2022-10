Calcio, Promozione: i risultati delle squadre vicentine nel girone B e del Rosà nel girone D

Ecco i risultati delle squadre vicentine dell’Eccellenza nel girone B e D

PROMOZIONE, GIRONE B

Veca Aurora Rivereel-Football Valbrenta, 2-1 - RETI: pt 43’ Sinigaglia (Riv.) su rigore, 48’ Angel (Riv.). St 17’ Pasinato M. (Val.)

Sarcedo-Dueville, 3-1 - RETI: pt 6’ Schiesaro (D). St 1’ e 37’ Rigoni (S), 8’ Carotta (S).

Trissino Chiampo, 1-0 - RETI: st 2’ Aliberti (T).

Caldogno-Malo, 2-1 - RETI: pt 9’ Bergo (M), 18’ Zanotto (C), 22’ Zangara (C).

Longare Castegnero-New Marola, 2-1 - RETI: pt 38’ Pozza (L)44’ Pegoraro (L). St 11’ Ahimadia (M).

Monteviale-Montebello, 3-2 - RETI: Pt 22’ Milanello (Mtv). St 15’ Bonini (Mtb), 34’ e 41’ su rigore Marzari (Mtb), 36’ Bonini (mtb).

Tezze-Marosticense, 1-2 - RETI: pt 20’ Ronaldo (M), 35’ Contro (M). St 35 Toniolo (T).

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

Sarcedo 7 punti, Marosticense 7, Trissino 7, Caldogno 7, Longare Castegnero 6, Veca Aurora Rivereel 6, Football Valbrenta 4, Monteviale 3, Malo 3, Montebello 3, Chiampo 3, Tezze 2, New Marola 1, Dueville 0.

PROSSIMO TURNO

Prossima gara, quarta giornata: domenica 9 ottobre ore 15 e 30:

Sarcedo-Veca Aurora Rivereel

Chiampo-Marosticense

Dueville-Caldogno

F. Valbrenta.Longare Castegnero

Malo-Monteviale

New Marola-Trissino

Montebello-Tezze

PROMOZIONE GIRONE D - ROSÀ PAREGGIA CON CADONEGHE

Rosà-Unione Cadoneghe 1-1 - RETI: PT 22’ Conte (UC). ST: 48’ De Rossi E. (R).

Marghera-San Giorgio In Bosco 2-1 - RETI: Bolchi (M), Taccetti (M); Zurlo (SGB)

Favaro 1948-Union Pro 0-0

Fontanivese-Real Martellago 0-0

Galliera-Pro Venezia 0-0

Vedelago-Dolo 0-1 - RETI: Doria.

Vigontina-Miranese 1-1 - RETI: Piccolo (VS); Carbonich (M) .

Ha riposato: Ambrosiana Trebaseleghe



LA CLASSIFICA DEL GIRONE D

Real Martellago 7, Unione Cadoneghe 5, Ambrosiana Trebaseleghe 4, Galliera 4, Pro Venezia 4, Marghera 4, Dolo Pianiga 4, Favaro 1948 4 Union Pro 4, Vedelago 3, San Giorgio in Bosco 3, Vigontina San Paolo 2, Rosà 2, Miranese 2, Fontanivese S.Giorgio 2

PROSSIMO TURNO

Prossima gara, quarta giornata: domenica 9 ottobre ore 15 e 30:

Calcio Marghera-Favaro 1984,

Dolo-Galliera,

Pro Venezia-Vigontina San Paolo,

Real Martellago-Rosà,

San Giorgio in Bosco-Vedelago,

Union Pro-Fontanivese San Giorgio,

Unione Cadonegh-Ambrosiana

Trebaseleghe. Riposa: Miranese