Calcio, Promozione girone B: tutti i risultati della nona giornata delle squadre vicentine

Tutti i risultati della nona giornata di Promozione Veneto girone B, gruppo in cui giocano tutte squadre della provincia di Vicenza:

Tezze-Football Valbrenta, 0-0

Trissino-Dueville, 3-1 - Reti: Busatto, Zordan e Dotti per il Trissino e Benvegnù per il Dueville

Chiampo-Malo 1908, 3-2 - Reti: Melis e doppietta di Cavazza per il Chiampo e doppietta di Bergo per il Malo

Longare Castegnaro-Rivereel, 3-0 - Reti: Bernardelle, Rampazzo, Baldeh

Marosticense-Caldogno, 4-2 - Reti: Doppietta di Contro, Lunardon e Pontarollo per la Marosticense; doppietta di Maiorana per il Caldogno

Montebello-New Marola, 3-0 - Reti: doppietta di Vuijcic e gol di Craini.

Monteviale-Sarcedo, 0-0

CLASSIFICA

Trissino, 22

Caldogno, 20

Marosticese, 17

Longare Castegnero, 15

Montebello, 14

Sarcedo, 13

Football Valbrenta, 12

Malo 1908, 11

Rivereel, 11

Chiampo, 10

Tezze (-1), 9

Dueville, 8

Monteviale, 8

New Marola, 4

PROSSIMO TURNO decima giornata, domenica 20 novembre 2022:

Sarcedo-Chiampo

Caldogno-Trissino

Dueville-Montebello

Football Valbrenta-News Marola

Longare Castegnero-Monteviale

Malo 1908-Marosticense

Rivereel-Tezze