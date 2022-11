Calcio, Promozione, girone B: il Trissino batte il Caldogno diretta concorrente per la testa della classifica

Ecco i risultati della decima giornata di Promozione girone B, gruppo in cui sono inserite tutte le squadre vicentine.

Calcio Sarcedo-Chiampo, 2-3 - Reti: per Sarcedo doppietta di Rigoni e per Chiampo doppietta di Cavazza e Milosevic

Caldogno-Trissino, 0-1 - RETI: Dalla Vecchia

Dueville-Montebello, 1-0 - RETI: Benvecnù

Football Valbrenta-New Marola, 2-1 - RETI: per Valbrenta Dal Toso e Convento e per Marola Zini

Longare Castegnero-Monteviale, 2-1 - RETI: per Longare Rampazzo e Bernardelle e per Monteviale Casolin

Malo 1908-Marosticense, 1-0 - RETI: Ruviero

Rivereel-Tezze, 1-1 - RETI: Anghel (Rivereel) e Muntar (Tezze)

CLASSIFICA

Trissino, 25

Caldogno, 20

Longare Castegnero, 18

Marosticense, 17

Football Valbrenta, 15

Montebello, 14

Malo 1908, 14

Chiampo, 13

Sarcedo, 13

Rivereel, 12

Dueville, 11

Tezze (-1), 10

Monteviale, 8

New Marola, 4

PROSSIMO TURNO - 11esima giornata - 27 novembre 2022

Tezze-Sarcedo

Trissino-Rivereel

Chiampo-Dueville

New Marola-Malo 1908

Marosticense-Longare Castegnero

Montebello-Football Valbrenta

Monteviale-Caldogno