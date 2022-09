Calcio, Promozione: Chiampo corsaro col Monteviale vince per 2-1

Una partita che poteva chiudersi in parità, ma che punisce il Monteviale all'esordio. Si gioca a Isola Vicentina e il match è equilibrato e piacevole per il forte agonismo in campo. L'episodio che sblocca il match è al 28': fallo di mano del Monteviale in area e l'arbitro assegna il penalty. Batte dagli 11 metri Cavazza che mette a sedere il portiere Scaranto: è lo 0-1.



Altro rigore nella ripresa a favore del Chiampo: Casolin stende Battistella in area e si becca un giallo dal direttore di gara che indica il dischetto: batte lo stesso battistella ed è 0-2.Ad accorciare le distanze è Casolin al 20' della ripresa che su calcio di punizione incorna alla perfezione e manda la palla in rete alle spalle del portiere ospite Baldisserotto.