Calcio, Promozione/B: il Caldogno vince a Monteviale e insidia il primato del Trissino

Ecco i risultati della 11esima giornata di campionato della Promozione girone B

Tezze-Sarcedo, 0-1 - RETE: M. Rigoni

Trissino-Aurora Rivereel, 1-1 - RETI: Viera dos Santos (T), Anghel (AR)

Chiampo-Dueville, 0-0

Marosticense-Longare Castegnero, 2-1 - RETI: per Marosticense in gol Merlo e Pontarollo; per il Longare Pegoraro

Montebello-Football Valbrenta, 1-2 - RETI: per il Montebello ha segnato Ivanov, per il Valbrenta Pasinato e Nichele

Monteviale-Caldogno, 0-1 - RETE: Amici

New Marola-Malo 1908, 0-1 - RETE: Simonato

CLASSIFICA

Trissino, 26

Caldogno, 23

Marosticense, 20

Longare Castegnero, 18

Football Valbrenta 18

Malo 1908, 17

Sarcedo, 16

Chiampo, 14

Aurora Rivereel, 13

Dueville, 12

Tezze (-1), 10

Monteviale, 8

New Marola, 4

PROSSIMO TURNO - Dodicesima giornata 4 dicembre 2022 (penultima di andata):

Aurora Rivereel-Montebello

Sarcedo-New Marola

Caldogno-Chiampo

Dueville-Malo 1908

Football Valbrenta-Marosticense

Longare Castegnero-Tezze

Monteviale-Trissino