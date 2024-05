Tra fuochi e fiamme il Lane manda a casa il Taranto

Un Vicenza disciplinato e attento domina la gara di ritorno, andando anche vicino alla vittoria nel primo tempo. Spettacolo indecoroso da parte dei supporters pugliesi, protagonisti di tafferugli prima della gara e del lancio di petardi e fumogeni in campo, abitudine incivile cui si è associato, purtroppo, anche qualche tifoso biancorosso. Proprio a causa di uno botto lanciato dalla Curva Nord ferito uno stewart del Menti. E ora il sorteggio per conoscere il prossimo avversario, con la prima che il Vicenza giocherà in casa e la seconda sabato in trasferta. Quasi 11.000 spettatori sugli spalti, dei quali 1.200 di fede rossoblu.

LE PAGELLE DEL “BAFFO” BELLONI

CONFENTE 6: praticamente mai impegnato, perché gli unici due tentativi di fargli male ad opera degli uomini di Capuano sono stati stoppati dai difensori. Qualche perplessità su due uscite sfarfallate, una al 57’ e una al 92’. Oggi non c’è stato bisogno di un super portiere.

CUOMO 6,5: fa buona guardia là dietro, con alcuni tempestivi interventi. Meno propositivo del solito ma probabilmente per ordini di scuderia. La su fascia comunque la blinda bene e il Taranto non passa, nemmeno il temutissimo Orlando.

GOLEMIC 6/7: dove c’è il capitano non c’è trippa per gatti. Sovrasta fisicamente gli avversari e sciorina un paio di interventi imperiosi che fanno spellare le mani al pubblico dei Distinti. Per lui anche un bel colpo di testa finito a lato all’82’.

LAEZZA 6/7: completa ottimamente il trio dei centrali berici. E il fatto che il Taranto si avvicini all’area biancorossa solo in due occasioni la dice lunga sull’impermeabilità del pacchetto arretrato. Speriamo conservino tutti la forma attuale. Buona anche la gestione di avvio dell’azione.

DE COL 5/6: alla fine è l’unico della formazione di Vecchi a non convincere del tutto. Nulla da dire sull’impegno dinamico e sulla fisicità importante, ma ogni tanto infiora la sua gara con qualche giocata inguardabile che tradisce due piedi a banana.

CAVION 6+: ottimo primo tempo, nel quale si fa ammirare per un paio di chiusure salvifiche e un’incursione che poteva portare guai seri agli ospiti. Al tiro al 52’. Nella ripresa, purtroppo, esce massaggiandosi l0inguine che già gli aveva dato problemi. Speriamo bene…

(TRONCHIN) n.g.: il ragazzo non tradisce mai. Il mister lo manda in campo a far legna e lui riempie la tettoia.

RONALDO 7,5: altra partita sugli scudi. Dopo averlo visto nel girone di andata non sembra nemmeno lo stesso giocatore: onnipresente, scaltro, preciso e solido. Ogni tanto caccia fuori dal cilindro un coniglio da fuoriclasse, come nel primo tempo quando ruba un pallone, salta un uomo e fa tunnel al secondo. Roba da serie A…

GRECO 6+: anche stavolta merita un monumento per il sacrificio e la corsa al servizio della squadra. Si offre con puntualità al dialogo e cerca spesso lo strappo spaccapartita. Fosse anche lucido negli ultimi metri non sarebbe in serie C, giusto?

(PELLEGRINI) 6+: entra bene col piglio giusto. Ha un paio di giocate in contropiede ma non riesce a trovare il varco giusto

COSTA 6,5: solito grande lavoro sulla corsia di competenza. Il Taranto lo soffre molto e lo rincorre inutilmente. Al 57’ va al tiro che viene deviato e va alto. Peccato per una punizione dal limite che poteva calibrare meglio.

DELLA MORTE 7: niente da dire, quando parte a modo suo fa sempre danni agli avversari. I giornalisti di parte pugliese si stropicciano gli occhi, chiedendo se gioca sempre così… Risposta affermativa: è l’uomo in più che può cambiare da solo il corso delle gare. Va vicinissimo al gol al 17’ con una delle sue parabole a rientrare dopo una serpentina delle sue.

(TALARICO) n.g.: chiamato a dar tono alla trequarti del Lane, si rende utile, ma a fine gara in una ripartenza ha la chance chiarissima per servire a lato Pellegrini, solissimo, ma insiste e perde palla. Sciagurato.

FERRARI 6,5: tatticamente non era la sua gara, con un Vicenza molto abbottonato e tattico. Ciò nonostante gli capitano sul piede due palle invitanti: al 24’ spara un terrificante missile al volo che esce di poco a fil di palo e al 50’ cerca il bis di testa al gol di Taranto. Ci prova infine con un tiro da lontano al 70’. E poi tanto lavoro di filtro.

(DELLE MONACHE): in suo ingresso si vede poco

All. VECCHI 8: da vero stratega imposta la gara sull’occupazione degli spazi nei quali Eziolino Capuano potrebbe far giocare i suoi. Ci riesce, eccome. Perché nel pareggio alla fine c’è più Vicenza che Taranto. Ancora retroguardia imbattuta e partita vinta a centrocampo. Pare evidente che sta anche dosando le forze dei suoi per i turni di spareggi che conosce bene. Chissà chi vorrebbe come prossimo avversario, se potesse scegliere. Lui dice che gli piacerebbe incontrare il Padova solo più avanti. Sarà vero o è pretattica. Di certo, sempre a giudizio dei colleghi di Taranto, l’Avellino non è la bestia nera adombrata da molti. Più difficile giocarsela con il Benevento del Barba Marotta. Ma attenzione ai soliti outsider, tipo la Carrarese. Aspettiamo di vedere che cosa la mano di Brocchi estrarrà dall’urna domani alle 9.30. Un po’ di suspence non guasta!