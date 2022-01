Calcio mercato: Simone Pontisso va al Pescara

Una nota del LR Vicenza comunica oggi pomeriggio "di aver ceduto alla Delfino Pescara 1936, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Pontisso".



Pontisso, centrocampista classe 1997, cresciuto nelle giovanili dell'Udinese, poi in prima squadra alla Spal, era arrivato in biancorosso nel gennaio 2019. Il mediano di San Daniele del Friuli (Udine) ha registrato in totale 75 presenze nel LR Vicenza, condite da 3 reti, conquistando la promozione in Serie B nella stagione 2019-2020.Per lui la carriera prosegue in Abruzzo nella squadra la cui tifoseria è gemellata da decenni con Vicenza. E sicuramente troverà nuove motivazioni per fare bene.