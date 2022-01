Calcio mercato: LR Vicenza vicino alla firma col difensore Sebastien De Maio

Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Jordan Lukaku a centrocampo, sembra vicino l'accordo con l'Udinese per il passaggio al LR Vicenza del difensore centrale di esperienza e di presenza (190 centimetri) con doppia nazionalità italiana e francese (ma lunga esperienza nei campionati italiani) Sebastien De Maio, 34 anni.

Nato a Saint Denise (Francia) il cartellino è di proprietà dell'Udinese, ma il suo contratto è in scadenza a fine giugno 2022.



Dopo le giovanili in Francia De Maio ha giocato nel Brescia, a Frosinone e nel Genoa dove indossando la fascia di capitano nel 2016 ha segnato il gol partita in casa contro l'Inter. Acquisito poi dal RSC Anderlecht per un anno è tornato in Italia alla Fiorentina in serie A. Negli ultimi anni ha indossato la maglia ancora dell'Anderlecht, poi del Bologna e infine dell'Udinese.Ora il borsino del calcio mercato dà al 90% il passaggio del difensore centrale al LR Vicenza. Sarebbe il quarto colpo di mercato dei biancorossi dopo la punta centrale e i due centrocampisti. E non sembra finita.