Calcio mercato: il LR Vicenza perde Alessandro Di Pardo che va a Cosenza, rischio partenza anche per Ranocchia

Una nota del LR Vicenza ci comunica oggi a metà giornata "di aver ceduto al Cosenza Calcio, il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Di Pardo, giunto a luglio nel club biancorosso, a titolo temporaneo, dalla Juventus FC".

Anche Filippo Ranocchia, anche lui di prorietà della Juventus, rischia di partire: la società di Largo Paolo Rossi 9, e in particolare il ds Balzaretti che con il dirigente Vallone stanno lavorando al mercato.

In partenza quasi sicuramente anche anche il francese Anthony Taugourdeau che piace al Bari, mentre il centrocampista Simone Pontisso sarebbe richiesto dal Pordenone: per lui della provincia di Udine sarebbe un riavvicinamento a casa.

A Ranocchia sarebbe interessato il Cagliari (ma non solo), mentre Proia viene richiesto dal Brescia (ultima proposta che sarebbe arrivata ai dirigenti biancorossi).

Nel frattempo facendo diga su Ranocchia, Balzaretti e Vallone starebbero perfezionando l'accordo con l'Ancona Matelica per portare a Vicenza l'attaccante classe 2000 Alessandro Faggioli. In serie C quest'anno il centravanti 20enne alto 180 centimetri (peso 73 chilogrammi) ha già segnato ben 9 reti.