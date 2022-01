Calcio mercato: Ierardi dal LR Vicenza ai cugini del Pescara

Veniamo alle operazioni in uscita del mercato di gennaio ormai agli sgoccioli del LR Vicenza: dopo la rescissione del contratto per l'attaccante Davide Lanzafame, è arrivta ieri la cessione del difensore Calderoni al Cesena e oggi l'ufficialità della cessione di Ierardi al Pescara. Lo ha confermato la società di Largo paolo Rossi 9 e lo ha comunicato anche la conpagine abruzzese gemellata con i colori biancorossi. Si tratta di una cessione a "titolo temporaneo"

LA NOTA DEL PESCARA

La società Delfino Pescara 1936 comunica in una nota "di aver raggiunto l’accordo con la L.R. Vicenza 1903 per il prestito fino a giugno del calciatore Mario Ierardi. Il difensore classe ‘98, inizia la sua carriera nelle giovanili della Pro Patria nel 2013 per poi passare agli emiliani della Reggiana e successivamente al Genoa che nel 2018 lo gira in prestito prima al Ravenna e poi al Sudtirol dove giocherà anche la stagione successiva per poi approdare in Veneto a titolo definitivo al Vicenza dove ha giocato la prima parte di stagione prima di vestire i colori BiancAzzurri".