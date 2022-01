Calcio Mercato: Charles Boli potrebbe presto firmare col LR Vicenza

Durante la presentazione del "puntero" polacco Lucasz Teodorczyc che ieri ha effettuato il suo primo allenamento in biancorosso, il direttore sportivo Federico Balzaretti ha parlato di un raffreddamento della trattativa per il belga Jordan Lukaku, e di un'accelerazione della trattativa con Charles Boli.

Il 23enne francese, nato in Scozia nel 1998 (alto 175 centimetri e peso 65 chilogrammi), che ha anche la nazionalità della Costa d'Avorio (figlio dell'ex calciatore Roger Boli), sarebbe invogliato a trasferirsi dal RC Lens al LR Vicenza.

Al Lens non rientra nei piani dello staff tecnico, l'anno scorso era stato prestato al Paris FC, e quest'anno tornato in giallorosso ha giocato solo 28'.

Due giorni fa But Football Club, giornale sportivo francese on line, sottolinea in un articolo di Rafael Nouet (che si occupa del Lens), come Boli sia poco utilizzato da mister Franck Haise, e fa capire come il giovane centrocampista offensivo non rientri proprio nei piani dell'allenatore. E conclude: per Boli forse meglio andare in serie B in Italia a risollevare una squadra in difficoltà, dove sarà in campo sicuramente, piuttosto che rimanere nell'anonimato del calcio francese. E poi ricorda che il Lanerossi è la squadra che ha visto decollare la leggenda del calcio Paolo Rossi. Della serie: Vicenza, e l'ambiente calcistico berico, non è un posto qualsiasi (lo afferma indirettamente un francese!).

Il ds Balzaretti ha dato come molto vicina la sigla del contratto con il giovane centrocampista offensivo di sinistra (impiegato anche centralmente e a destra). Con il RC Lens (che milita nella League 2, la seconda divisione francese) Boli ha un contratto fino al 30 giugno 2024. Vediamo se sarà acquisto o prestito.

IL CENTRALE CHE SERVE A MISTER BROCCHI SARA' DI NUOVO BRIGHENTI?

Nel frattempo cresce la "febbre" su un probabile ritorno di Nicolò Brighenti in biancorosso: l'ex capitano del Lane (di Bussolengo, scuola Chievo Verona) lascia Frosinone e sulla sua strada ci sarebbe l'Alessandria. Ma nella trattativa si è inserito anche il Vicenza. Il difensore centrale 32enne tornerà allo stadio Romeo Menti?