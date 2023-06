Calcio: il premio Romeo e Umberto Menti a Luca Rigoni e a Michele Nicolin

Luca Rigoni, allenatore della squadra Under 17 dell’LR Vicenza campione d’Italia di categoria, e Michele Nicolin, direttore del Settore giovanile biancorosso, saranno premiati in occasione della cerimonia finale del Premio Romeo e Umberto Menti.

Con loro i riconoscimenti saranno consegnati alle altre eccellenze del calcio giovanile provinciale, selezionate dalla giuria del Premio composta dal presidente Gianni Poggi e da Fabio Nicole' (Arzignano Valchiampo), Filippo Lelj (Pedezzi 1950), Christian Loda e Michele Nicolin (LR Vicenza), Valter Bedin (Figc Comi- tato Regionale) e Giordano Frigo (Vicenza Calcio Femminile).

LA CERIMONIA LUNEDI' 3 LUGLIO 2023

La cerimonia di consegna dei premi si terra lunedi? 3 luglio alle ore 18 in Casa Vicenza allo Stadio Menti con la partecipazione, oltre che di ex giocatori e dirigenti del calcio vicentino, anche di alcuni parenti di Meo e Berto Menti, figure storiche del calcio locale a cui e intitolato il Premio, protagonisti della storia biancorossa come cal- ciatori provenienti dal vivaio locale e arrivati al successo nazionale e internazionale e, per Umberto Menti, anche come allenatore e dirigente benemerito di Settore Giovanile.

Il Premio, nato l’anno scorso, ha l’obbiettivo di valorizzare stagionalmente i Settori Giovanili delle societa sportive della Provincia di Vicenza appartenenti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

LE CATEGORIE DEI PREMIATI

Le categorie dei candidati al premio sono tre: giocatori e giocatrici, nati negli anni 2005 2006 e 2007 e che abbiano disputato i campionati Allievi Provinciali, Juniores Provinciali, Allievi Regionali, Juniores Regionali e Settore Gio- vanile Professionisti; dirigenti e responsabili di Settore Giovanile; giocatori e giocatrici distintisi per abnegazione, attaccamento, sacrificio. Per gli atleti in attivita sono presi in considerazione le qualita morali, il profitto scolastico, le proprieta tecniche ed il rendimento in campo.

I RICONOSCIMENTI DEL 2023

I riconoscimenti nella prima edizione sono stati assegnati a Pietro Fabris (2006, Pedezzi 1950, Allievi Provinciali), Gabriele De Putti (2004, Calcio Schio; Juniores Regionali), Matteo Masiero (2005 Arzignano Valchiampo, Allievi Regionali E?lite); Martina Montemezzo (2005, Vicenza Calcio Femminile, Under 19); Tobia Mogentale (2005, LR Vicenza, Allievi nazionali Under 17 Professionisti); E?manuele Padoan (Longare Castegnero, Allenatori di Settore Giovanile); Pamela Franchini (Altair, Dirigente di Settore Giovanile), E?doardo Bolzon (2003, LR Vicenza, atleti di- stintisi per abnegazione, attaccamento, sacrificio).

Il Premio e patrocinato dalla Provincia di Vicenza, dal Comitato Regionale della FIGC, dall’LR Vicenza e dal Centro di Coordinamento Club Biancorossi ed e sostenuto da AGSM AIM e da BVR Banca.