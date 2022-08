Calcio: il Milan batte il LR Vicenza al Menti in amichevole per 6-1

La partita inizia con un colpo di scena: in 20" il LR Vicenza va in vantaggio con un gol di testa in torsione di Rolfini che anticipa la difesa e beffa il numero uno del Milan Maignan. E' subito 1-0 per i padroni di casa. L'assist arriva dal cross di Begic dalla sinistra dell'area rossonera.

I campioni d'Italia ovviamente reagiscono subito con Leao e Calabria: il primo calcia alto e il secondo troppo centrale tra le braccia del giovane portiere biancorosso Brzan.

Il Milan comincia ad aumentare il ritmo e ad essere nettamente superiore nel controllo della palla: al 10' va in rete porprio leao dalla sinistra che coglie una palla filtrante su assist di Rebic. E' 1-1.

Al 16' viene ammonito il difensore biancorosso Cataldi per una vistosa trattenuta su Brahim Diaz.Il raddoppio della sqaudra allenata da mister Pioli arriva al 20' con Messias di testa che schiaccia un pallone verso la rete colto dal cross di Leao dalla sinsitra.: 1-2.

Al 23' si mette in mostra il numero uno biancorosso Brzan che par una sventola del portoghese del Milan Leao.

Il Milan ha in mano il gioco e riparte in attacco sempre con 6 o 7 uomini mettendo seriamente in difficoltà il Vicenza di mister Baldini che seppur messa in campo bene mostra di esere squadra di due categorie sotto.

La terza rete del Milan è inevitabile: Theo Hernandez serve centralmente un pallone che Rebic infila in rete dagli unidici metri: 1-3.

Il primo tempo si chiude con una quarta rete del diavolo al 30': Dalmonte nel tentativo di fermare sulla linea il tiro di Theo Hernandez, è in realtà l'ultimo a toccare la palla che si insacca in rete.

C'è il tempo per un pallonetto del biancorosso Ferrari che il portiere del Milan aggancia facendo sua la palla, una punizione alta di Brahin Diaz e infine al 43' un tiro in porta di Theo Hernandez bloccato dal difensore biancorosso Padella.

Nella ripresa mister Baldini applica otto cambi alla sqaudra. Al 4' Ismail Bennasser batte un angolo: l palla finisce in area dalle parti di Tomori che insacca di testa il quinto gol del Milan: 1-5.

Il Milan controlla il gioco e il Vicenza fa davvero fatica a farsi vedere in attacco. Il centrocampista rossonero Tonali si infortuna scivolando in spaccata e dal 15' del secondo tempo il ritmo cala in modo vertiginoso. Il portiere biancorosso Brzan para una punizione centrale di Bennasser al 21' battuta dai 20 metri.

Ultimo gol in contropiede con Rebic che viene servito da Brahim Diaz: 1-6.

Infine al 30' della ripresa da segnalare il debutto nel calcio italiano di Charles De Ketelaere, attaccante belga appena acuisito dal club del presidente Paolo Scaroni. Il belga proveniente dal Bruges si mette subito in mostra con una bella girata in area e una rete però non valida.a cinque minuti dalla fine si scatena un acquazzone sullo stadio Menti e il gioco perde di intensità.

Il match tra LR Vicenza (serie C) e Ac Milan (serie A e campione italiano in carica) finisce 1-6.