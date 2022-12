Calcio: il miglior arbitro dei mondiali in Qatar è il vicentino Daniele Orsato

Una giuria di esperti del mondo del calcio composta da dirigenti sportivi, ex arbitri internazionali e giornalisti sportivi ha assegnato al vicentino Daniele Orsato arbitro della sezione di Schio il premio “Giulio Campanati” in quanto migliore direttore di gara dei Campionati del Mondo di calcio che si sono svolti in Qatar. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione “Amici di Giulio Campanati” in collaborazione con la FIGC. E’ un premio in memoria dell’ex arbitro internazionale che è stato presidente dell’AIA (Associazione italiana arbitri) e a lungo dirigente arbitrale di FIFA, UEFA e FIGC.

Orsato alla World Cup 2022 ha arbitrato tre partite: quella inaugurale tra Qatar e Equador, poi Argentina-Messico e infine la semifinale Argentina-Croazia. Sono bastate per dimostrare di essere il migliore fischietto italiano internazionale in attività.