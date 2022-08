Calcio, amichevoli: il LR Vicenza gioca il 13 agosto col Mantova e il 19 agosto il Memorial Santagiuliana con la Virtus Verona

Altre due amichevoli in programma per il LR Vicenza di mister Francesco Baldini in attesa che venga definito l'inizio del campionato di calcio di serie C. La società comunica infatti che sabato 13 agosto 2022 alle opre 17 allo stadio Romeo Menti si gioca Vicenza-Mantova.

Invece la settimana dopo Ferragosto ovvero venerdì 19 agosto 2022 alle ore 20 si disputa l'incontro che vale il Memorial Alfonso Santagiuliana arrivato alla 27esima edizione. Il Lane gioca con la Virtus Verona di mister Fresco sempre e rigorosamente allo stadio Romeo Menti.