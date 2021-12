Calcio Femminile: Vicenza batte Venezia 2-1 ed è primato in classifica

Seconda vittoria di fila per il Vicenza Calcio Femminile, squadra allenata da Moreno Dalla Pozza, che batte il VFC Venezia Calcio e si porta alla testa della classifica con 23 puntidopo questa nona giornata di campionato.

In classifica al secondo posto il Venezia con 22 punti, al terzo Riccione con 21 e al quarto Brixen Obi con 20 punti e una partita da recuperare.

L'incontro inizia con un Vicenza arrembante e volitivo che mette subito in difficoltà le avversarie: occasioni da rete per Dal Bianco e Bauce. Il gol arriva al 18' sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Maddalena con Basso che salta meglio di tutte e insacca alle spalle di Paccagnella. E' 1-0 per le biancorosse.

Ancora due occasioni per Basso e Bauce, ma al 36' arriva il raddoppio: sul corner battuto da Bauce, tentativi di allontanare il pallone dall'area delle veneziane, ma raccolgie Maddalena che sferra un tiro potente che batte il portiere lagunare.

Nella ripresa occasionissima in uno scambio Tonon-Dalla Santa con quest'ultima che al 2' minuto non riesce a deviare efficacemente di testa in porta. Al 51' tentativo di pallonetto di Baldassin del Venezia per beffare Palmiero Herrera, che però è troppo alto. Il Venezia reagisce ed ha occasioni di concludere a rete con Dalla Santa e Roncato e Marangon.

Il gol delle veneziane arriva al 27' della ripresa con la punizione battuta a 30 metri dalla porta da Tonon che finisce all'incrocio dei pali e batte Palmiero Herrera. In chiusura di match mister Dalla Pozza mette in gioco forze fresche per difendere il risultato e rilanciare il gioco.



TABELLINO - VICENZA CALCIO FEMMINILE - VFC VENEZIA CALCIO, 2-1, (2-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 19 Scaroni (dal 50’ 20 Frighetto), 18 Maddalena (dal 84’ 13 Balestro), 4 Missiaggia ©, 16 Cattuzzo, 6 Battilana, 3 Fasoli , 8 Montemezzo, 9 Basso , 11 Dal Bianco, 14 Bauce (dal 75’ 2 Broccoli)

IN PANCHINA: 12 Papandrea, 2 Broccoli, 10 Kastrati, 20 Frighetto, 13 Balestro, 17 Lugato, 15 Grendene, 5 Pegoraro

ALLENATORE: Dalla Pozza Moreno

VFC VENEZIA CALCIO: 1 Paccagnella, 4 Amidei (dal 78’ 24 Toffoli), 5 Malvestio, 6 Bortolato, 7 Tonon (dal 90+2’ 11 Guizzonato), 8 Dalla Santa, 10 Marangon, 14 Baldassin ©, 16 Tasso, 45 Conventi (da Int. 13 Roncato), 90 Centasso

IN PANCHINA: 3 Bettin, 11 Guizzonato, 12 Skofelt, 13 Roncato, 24 Toffoli, 27 Franz. ALLENATORE: Murru Giancarlo

ARBITRO: Santarossa Davide (Pordenone). Assistenti: Marodin M., Soldà G. (Vicenza)

RETI: 18' Basso (Vi), 36’ Maddalena (Vi), 72’ Tonon (Ve)

NOTE: Ammonite: 44’ Battilana (Vi), 53’ Malvestio (Ve). Recupero: 3’; 4’