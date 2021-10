Calcio femminile, serie C: il Vicenza rimonta due volte la Triestina e pareggia 3-3

Prova di carattere la partita di oggi per le giocartrici biancorosse di mister Moreno Dalla Pozza, che rimontano la Treistina due volte.

La prima rete delle ospiti veneto giuliane arriva al 28’ con Usenic: cross dalla destra, il portiere non riesce a respingere la palla che carambola sul corpo di Balestro, ne approfitta Usenic che a porta sguarnita segna il gol del vantaggio.

Nella ripresa al 2' è ancora Usenich che va in rete: Del Stabile porta palla sulla destra, serve sul secondo palo un traversone a mezza altezza, sbuca ancora Usenich che corsara appoggia in porta. A questo punto le biancorosse non si scoraggiano e pressano. Al 53’ Dal Bianco accorcia le distanze: punizione da sinistra di Piovani, la palla è respinta di pugno dal portiere e arriva da fuori area Dal Bianco che lascia rimbalzare e di destro spara in porta. Le giuliane vanno di nuovo in gol al 26' della ripresa: da una rimessa laterale sulla sinistra, cross fuori area per Ferfoglia che non ci pensa due volte calcia al volo e spedisce la palla sotto la traversa. E' 1-3. Quattro minuti dopo è ancora Dal Bianco per le vicentine ad accorciare le distanze su assist Yeboaa terminale di un'azione di contropiede micidiale delle biancorosse: Dal Bianco libera a pochi metri dalla porta batte il portiere di sinistro.

A 4' dal 90' è Basso a portare il punteggio in parità su un lancio lungo e preciso di Yeboaa.

Il Vicenza cacio ha avuto più occasioni di andare in rete rispetto alla Triestina Calcio, ma non le ha sfruttate al meglio. Da segnalare anche la traversa colpita da Dal Bianco su punizione al 39', palla deviata sulla traversa dal portiere e Basso sottoporta colpisce male e non insacca.

TABELLINO: Vicenza Calcio Femminile – Triestina Calcio 1918. 3-3 (0-1)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 2 Gobbato, 3 Balestro (dall’80’ 10 Scaroni), 4 Missiaggia (C), 16 Cattuzzo, 6 Battilana, 18 Maddalena (dal 57’ 7 Yeboaa), 8 Piovani, 9 Basso, 11 Dal Bianco, 14 Bauce (dal 46’ Frighetto). In panchina: 12 Bianchi, 5 Dal Lago, 17 Lugato, 19 De Vincenzi, 13 Stocchero, 15 Montemezzo All. Dalla Pozza Moreno

TRIESTINA CALCIO 1918: 25 Bonassi, 3 Usenich (dall’88’ 19 Flaiban), 5 Virgili, 6 Alberti, 7 Ferfoglia, 9 Zanetti (C), 10 Tortolo (dal 71’ 12 Blarzino), 18 Tic, 20 Nemaz, 21 Del Stabile, 27 Benoist (dal 73’ 55 Sandrin). In panchina: 1 Storchi, 96 Malaroda, 95 De Angelis, 4 Gaspardis, 17 Lago All. Melissano Fabrizio

MARCATRICI: 28’ e 49’ Usenich (T); 53’ e 78’ Dal Bianco (V); 74’ Ferfoglia (T); 86’ Basso (V)

ARBITRO: Di Renzo Simone (Bolzano)?.

ASSISTENTI: Fornasa Filippo e Zanaletti Gaetano (Schio)

AMMONITE: Benoist (T)

RECUPERO: 2’; 4’.