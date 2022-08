Calcio femminile, serie C: il Vicenza cresce e da quest'anno torna a giocare nel capoluogo

«Grazie all'Unione La Rocca di Altavilla Vicentina per averci ospitato sul loro campo, ma da quest'anno ci alleneremo e giocheremo in città a Vicenza». Così ha sottolineato la "di rosso vestita" presidente del Vicenza Calcio Femminile, l'esuberante e appassionata Erika Maran, all'incontro di presentazione allo stadio Romeo Menti della nuova stagione della società biancorossa affiliata al LR Vicenza. Presenti oltre ai dirigenti del calcio femminile berico e alle giocatrici anche il vicesindaco Matteo Celebron, il direttore generale del LR Vicenza Paolo Bedin e il responsabile tecnico del settore giovanile Michele Nicolin.

I campi che torna ad utilizzare in città la compagine calcistica sono quelli di via Baracca, della Stanga, di via Bellini e di Cavalieri di Vittorio Veneto.

Un dato importante riguarda la crescita della società: da 168 tesserate (dalle piccole alla prima squadra) quast'anno si è raggiunta quota 200. Il successo della società sportiva è naturalmente la rete di relazioni con tanti piccoli gruppi sportivi disseminati sul territorio vicentino: «Daremo ancora impulso al progetto Sorelle Gemelle - prosegue Maran - che permette a tante ragazzine che hanno compiuto i 12 anni e che hanno giocato fino a quest'età con i maschi, di trovare continuità nella loro passione, il calcio». Su questo versante un bel contributo lo dà anche la rete del LR Vicenza, come ha sottolineato Michjele Nicolin responsabile del settore giovanile: su 9000 tesserati nelle fasce giovanili di tutte le squadre affiliate e collegate alla società di largo Paolo Rossi, 9, ogni anno vi è quella dozzina di 12enni che sarebbero costrette ad abbandonare il loro sogno se non vi fosse una realtà come il Vicenza Calcio Femminile.

«Fa ancora male aver perso per un punto in classifica la promozione in B - ha ricordato amaramente Erika Maran a Casa Vicenza - ma dobbiamo anche vedere i lati positivi della scorsastagione: abbiamo conquistato la Coppa Italia di serie C femminile e la nostra difesa è stata la più forte di tutto il torneo».

«La volontà è quella di sviluppare il più possibile il settore giovanile - ha rivelato la Presidente - per poter crescere direttamente molti elementi della prima squadra».

Erika Maran ha voluto ricordare quanto sia importante il benessere delle atlete dentro e fuori dal campo, sia dal punto di vista fisico, sia da quello psicologico: «E' assolutamente necessario che le mie giocatrici siano felici di affrontare allenamenti e partite insieme - ha sottolineato la Presidente vestita di un rosso sgargiante -. Nello sport femminile a volte è più difficile gestire il gruppo ma noi ci siamo impegnati a farlo anche grazie all'apporto di consulenti capaci».

Durante l'incontro a Casa Vicenza la presidente Maran si è limitata a presentare il nutritissimo organigramma dirigenziale del Vcienza Calcio Femminile. Per la rosa delle giocatrici vi sarà la "Festa del Vicenza Calcio Femminile" a Tavernelle di Altavilla (Vicenza) nelle strutture comunali della Pro Loco che si svolge il 14 settembre 2022.