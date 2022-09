Calcio femminile, serie C: il Vicenza apre il campionato con una sconfitta in casa a vantaggio del Merano: 0-3

Giornata nera per i colori biancorossi nonostate il bel tempo al campo sportivo di Tavernelle di Altavilla: prima di campionato per la serie C femminile e il Vicenza incontra Merano. Occasione netta al 18' per Basso (su assist di Missaggia) che di testa manda una palla centrale tra le braccia del portiere avversario Valenti. Due minuti dopo il gol delle altoatesine: Nischler approfitta di un'indecisione in difesa di Missaggia intercetta la palla e insacca alle spalle di Palmiero Herrera.

Al 13' della ripresa occasione per Penzo che devia la palla di testa su calcio d'angolo, ma colpisce la traversa. La stessa Penzo ribatte in porta ma la palla non passa. Al 19' occasione per Basso (su assit di Marchiori) ma è il portiere del Merano ad avere la meglio che anticipa con un'uscita efficace il tiro dellìattaccante biancorossa.

L'episodio determinante del match 5' dopo al 24' quando l'arbitro espelle Missaggia e la squadra di mister Moreno Dalla Pozza rimane in 10. Nonostate l'inferiorità numerica il Vicenza riesce in qualche fiammata: al 28' azione pericolosa con Penzo che recupera palla e Basso che serve palla in area a Plechero, ma il portiere Valenti anticipa la conclusione.

Poi la superiorità numerica si fa sentire e 8' dalla fine Nischler con un'azione personale evita due difensori e con un tiro a cucchiaio beffa Palmiero Herrera. E' il 2-0 per Merano. La partita si chiude al 40' con il gol di Sartori (su assist di Pisoni) che appoggia il rete il 3-0 per le sudtirolesi.

TABELLINO - Vicenza Calcio Femminile – Meran Women, 0-3 (0-1)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (dal 13’ 5 Penzo), 4 Missiaggia (c), 7 Montemezzo, 6 Battilana, 16 Marchiori (dal 72’ 19 Schiavo), 8 Cattuzzo (dal 87’ 13 Dal Lago), 9 Basso, 11 Dal Bianco (dal 51’ 20 Plechero), 2 Gobbato

IN PANCHINA: 12 Dalla Via, 15 Pegoraro, 17 Lugato, 14 Bauce, 10 D’Angelo.

ALLENATORE: Moreno Dalla Pozza

MERAN WOMEN: 12 Valenti, 25 Turrini (dal 90’ 18 Pircher), 91 Vuerich, 14 Barbacovi, 2 Margesin, 6 Abler, 10 Pfostl (c) (dal 61’ 13 Egger), 21 Peer (dal 64’ 27 Francesconi), 20 Nischler, 17 Zipperle (dal 51’ 22 Pisoni), 9 Reiner (dal 78’ 74 Sartori)

IN PANCHINA: 1 Caser, 5 Busetti, 49 Rabanser, 11 Tschoell

ALLENATORE: Campolattano Andrea

ARBITRO: Tognoni Andrea (Vicenza). Assistenti: Muccignato F. (Pordenone), Sandri N. (Vicenza).

RETI: 20’, 82’ Nischler (M); 85’ Sartori (M).

NOTE: campo in buone condizioni temperatura mite e sole. Espulse: 69’ Missiaggia (V). Recupero: 1’pt; 5’ st.