Calcio femminile, serie C/B: il Vicenza Calcio corsaro a Sambenedetto (0-3)

Il campionato di calcio femminile di serie C prosegue e si concluderà il 28 maggio prossimo. Le biancorosse di mister Moreno Dalla Pozza in trasferta a Sambenedetto del Tronto sono riuscite nell’impresa di portare a casa tre punti. Tre le reti che hanno piegato la Sambenedettese: una nel primo tempo e due nella ripresa.

La prima azione da rete per il Vicenza Calcio Femminile arriva al 5’ con un tiro dai 25 metri di Maddalena che si stampa sulla traversa della porta delle avversarie.

Al 16’ è ancora il Vicenza che dalla distanza con penso impegna il portiere Sbranchella.

Il gol che sblocca il risultato arriva 10’ dopo al 25’ con Basso: la bomber riceve da Ponte e dal limite calcia di prima intenzione; la palla finisce appena sotto la traversa ed è 0-1.

Dopo un primo tempo con le biancorosse che hanno dominato costringendo le padrone di casa a difendere, nella ripresa il raddoppio arriva al 6’: Maddalena batte un angolo, la fiera intercetta palla e la respinge, ma di fatto serve una palla da gol a Ponte che di potenza gonfia la rete. E’ 0-2.

Al 20’ la terza rete da una punizione di Penzo che cavalca la barriera e si infila alle spalle del portiere di casa. E’ il definitivo 0-3.

Un incontro a senso unico con il Vicenza sempre in attacco e la Sambenedettese in difesa: il portiere biancorosso Palmiero Herrera non è stato mai impegnato dalle avversarie.

Per la squadra della presidente Maran si tratta della quinta vittoria consecutiva. Le biancorosse sono in quarta posizione di classifica a 5 lungheszze dal Lumezzane terzo, a 10 dal Merano secondo e a ben 21 punti dall’inarrivabile Bologna.



Prossima partita per capitan Aurora Missaggia e compagne domenica 30 aprile in casa contro il Venezia Calcio 1985 in cui milita la instagrammer Centasso.