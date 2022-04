Calcio Femminile: la "vicentina" Kastrati in nazionale del Kosovo si misura con Norvegia e Belgio

L'attaccante del Vicenza Calcio Femminile Edona Kastrati è stata convocata in nazionale del Kosovo per le gare di qualificazione al campionato del mondo. Il ritiro della nazionale kosovara è iniziato il 4 aprile e finirà il 12 aprile.

Nella giornata di giovedì 7 aprile la squadra balcanica ha affrontato la Norvegia in trasferta perdendo per 5-1. Per il Kosovo ha segnato Ereleta Memeti al 10' del secondo tempo. Kastrati in nazionale è impiegata come difensore centrale di sinistra ed ha giocato contro le scandinave tutti i 90 minuti: l'allenatore Andersen schiera un 4-5-1 con Memeti unica punta.

Martedì 12 aprile la nazionale del Kosovo disputerà in casa il match contro il Belgio.

Nel gruppo F la Norvegia è prima con 19 punti, il Belgio secondo con 16, segue la Polonia con 14, l'Albania con 7, il Kosovo con 4 e l'Armenia a secco di punti.

EMOZIONATA E ORGOGLIOSA PER LA CHIAMATA IN NAZIONALE

«La chiamata del ct del Kosovo è stata un sogno diventata realtà - ha affermato Edona Kastrati -. Potrei dire un milione di parole sulle emozioni che ho provato in quel momento, ma non sarebbero abbastanza per esprimere il mio stato d’animo».

Ha aggiunto poi la giocatrice del Vicenza Femminile: «Il Kosovo è una Nazione giovanissima, abbiamo passato anni terribili per la guerra ma ora stiamo crescendo da tutti i punti di vista».

Nella foto sotto sempre tratta da Instagram, la fortissima Edona Kastrati che in nazionale del Kosovo si "sacrifica" in difesa