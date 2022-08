Calcio: FC Arzignano Valchiampo in amichevole segna per 11 volte al 7 Comuni

Una partitella di allenamento quella di ieri pomeriggio sotto la pioggia al campo comunale di Gallio in Altopiano di Asiago per il FC Arzignano Valchiampo. E' la terza amichevole di precampionato per gli uomini di Giuseppe Bianchini che si sono travati contro la squadra dei dilettanti dei "7 Comuni 1967 AC" che una settimana e mezzo fa ha affrontato anche il LR Vicenza.

Il match in parte è stato giocato sotto la pioggia, ma ha segnato la terza vittoria in tre partite di preparaziojne con il risultato di 11-0.



In rete nel primo tempo: al 25'; poi il poker di che segna al 26', al 33', tre minuti dopo al 36' e pure al 40'.Nella ripresa tripletta per (9', 13' e 36') e alltrettanto per (22', 27' e 29').