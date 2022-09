Calcio, Eccellenza: tre bordate de La Rocca Altavilla affondano Pozzonovo (3-1)

Una vittoria importante per rompere il ghiaccio: è il pensiero del dopogara di mister Paolo Beggio. la sua Unione La Rocca Altavilla vince in casa contro Pozzonovo per 3-1, ed è la prima vittoria della stagione con capitan Davide Tonani che si sblocca e segna una rete.

Nel primo tempo da annoverare un Pozzonovo aggressivo ma non troppo pericoloso nei primi 20'. Poi da segnalare un'occasione per Mattioli e sul fronte ospite una per Poncia.

Nella ripresa i padroni di casa trafiggono gli ospiti con tre bordate nel giro di 10'. La prima rete è di Matttioli al 12' su assist di Ehioghae: un tiro al volo sul secondo palo che supera il portiere avversario impotente davanti a tanta perfezione. Due minuti dopo Gianesini tira da fuori area e costringe il portiere del Pozzonovo a respingere: lesto si fa trovare in buona posizione capitan Davide Tonani che ribadisce in rete. E' il 2-0.



Al 22' il giovane Ehioghae in un'azione di contropiede segna in solitaria gabbando il portiere Vanzato del Pozzonovo. Sul 3-0 i padovani cercano e trovano il gol della bandiera al 42' con Poncia su assist di Badiello.