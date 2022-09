Calcio, Eccellenza: sei gol a Bassano che pareggia con l'Ambrosiana (3-3)

Festival del gol a Bassano allo stadio Mercante tra il FC Bassano 1903 e l'Ambrosiana, squadra del paese della Valpolicella. Finisce con sei reti segnate e un pareggio (3-3). Va in vantaggio il Bassano con Lucanovic al 21' del primo tempo, al quale risponde Forestan 3 minuti dopo. E' 1-1.

Rigore per gli ospiti che trasforma Miccichè al 27'. E' 1-2. Bassano in svantaggio ce la mette tutta e pareggia con Peotta al 32'. Il primo tempo si conclude sul 2-2.



Nella ripresa il Bassano va in vantaggio conal 35'; ma in zona Cesarini, quando ormai i tifosi giallorossi festeggiano sugli spalti del Mercante, va in golper il veronesi e si chiude sul 3-3.Da sottolineare che l'arbitro espelle per proteste il bassanese Pellizzer dopo il gol del pareggio conclusivo. Insomma una partita dai toni molto accesi, spettacolare e piena di colpi di scena: il Bassano di mister Glerean si conferma squadra prolifica in attacco. Nel prossimo turno sarà ospite dell'Unione La Rocca Altavilla.