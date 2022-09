Calcio, Eccellenza: Schio vince a Pescantina (2-0)

Gran partita per lo Schio a Pescantina dove la squadra giallorossa di mister Pozza vince con una rete per tempo e con il risultato finale di 2 a 0. Da segnalare per i vicentini una bella azione al 10' con Forte che davanti alla porta inciampa su un assist ad orologeria di Stamenkovic. Il vantaggio arriva al 35' su calcio piazzato con una punizione calciata magistralmente da Gabriele Andreetto (in foto).

Nel secondo tempo i padroni di casa del Pescantina fanno vedere la reazione e Schults impegna al 2' il portiere vicentino Ayoub. È l'apice dell'aggressività dei veronesi che va scemando man mano passa il tempo. E al 15' lo scledense Shehu ha l'occasione di raddoppiare ma non riesce a deviare in porta. Al 20' altro tentativo di Shehu su assist di Roveretto. Il gol arriva al 25' con un passaggio di Primucci per Rovereto che aggancia è in sacca alle spalle del portiere di casa Boschini. È il 2 a 0 che vale il match. La prossima settimana lo Schio sarà in trasferta ad Albignasego.