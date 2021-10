Calcio, Eccellenza: Schio stende la Virtus Cornedo, 2-0

Dopo il paeggio con il Vigasio e la sconfitta clamorosa col Valgatara in settimana il tecnico Manlio Giarraffa ha rassegnato le dimissioni. A sostituirlo il bassanese Moreno Visentin che bagna il suo esordio sulla panchina dei giallorossi con una bella vittoria. Una rete per tempo entrambe siglate da Munarini su assist di Gumiero (traversone) ed entrambe al secondo minuto. Gli ospiti in realtà sono stati particolarmente puniti dal punteggio, e avrebbero meritato di più: ma si sà, nel calcio vince chi deposita più palloni in rete.