Calcio, Eccellenza: Schio perde di misura ad Albignasego (1-0) nonostante la reazione nella ripresa

Trasferta negativa per lo Schio che torna a casa a mani vuote da Albignasego nonostante un'ottima prova soprattutto nel secondo tempo. Il gol dei padroni di casa è arrivato al 18' da un calcio di punizione di Henriqueche si insacca alle spalle di Ayoub. Difficile la reazione nei restanti minuti del primo tempo che però arriva nella ripresa. Vanno vicinissimi alla rete Roveretto al 15'; poi Pizzolato al 17': para il portiere dei padovani Bala. E ancora Stamnekovic al 25': il suo tiro viene reso inoffensivo da un difensore. Infine bella a zione di Roveretto che crossa ancora per Stamenkovic che per un soffio non riesce a segnare. Infine brivido gelido per lo Schio ma Ayoub para un tiro insidioso di Cecchele.

La squadra di mister Pozza è a 3 punti in classifica e domenica prossima ospita in casa FC Bassano 1903.