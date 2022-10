Calcio, Eccellenza: Schio pareggia a Castelnuovo sul Garda (1-1),  due tonfi in casa per Bassano ed Eurocassola

Si è giocata nella serata di mercoledì 12 ottobre 2022 la quinta giornata di campionato di Eccellenza del girone A: E allora ecco tutti i risultati del turno infrasettimanale:



Castelnuovo DG-Calcio Schio 1-1 - RETI: 10' st Ambrosi (C), 23' st Roveretto (S).

Clivense-Albignasego 6-0 - RETI: 45' pt W. Penazzi (C), 5' st A. Dall'Ara (C), 14' st D. Florian (C), 22' st, 23' st A. Cibin (C), 41' st K. Inzerauto (C).

Academy Plateola-La Rocca Altavilla 4-0 - RETI: Antenucci, 2 Tessari, Spiller.

Bassano-Pescantina Settimo 1-2 - RETI: 15' st rig., 24' st Shults (PS), 21' st Perosin (B)

Belfiorese-Valgatara 1-1 - RETI: Fittà (V), Nizzetto (B)

Garda-Vigasio 2-0 - RETI: Paluzzano, Farias

Montorio-Virtus Cornedo 2-0 - RETI: doppietta di Vesentini

Pozzonovo-Mestrino Rubano 0-3 - RETI: 20’ s.t. Olonisakin, 25’ s.t. Topao, 45’ s.t. Poli

Eurocassola-Ambrosiana 1-3 - RETI: 32' pt Giordano (A), 16' st Chesini (A), 18' st Rubino (A), 25' st Fagan (EC)

Riposo: Camisano



CLASSIFICA: Ambrosiana 15, Clivense S.M 14, Albignasego 12, Camisano 11, Mestrino Rubano 11, Eurocassola 10, Academy Plateola 10, Garda 10, Montorio 10, La Rocca Altavilla 9, Vigasio 9, Belfiorese 9 (-1), Bassano 7, Castelnuovo DG 7, Schio 6, Pozzonovo 5, Valgatara 5, Pescantina Settimo 5, Virtus Cornedo 2



PROSSIMO TURNO, Sesta giornata - 16 ottobre 2022, ore 15e 30:

Albignasego-Mestrino Rubano,

Bassano-Academy Plateola,

Belfiorese-Montorio,

Schio-La Rocca Altavilla,

Castelnuovo DG-Pozzonovo,

Clivense-Eurocassola,

Pescantina Settimo-Virtus Cornedo,

Valgatara-Camisano,



Vigasio-Ambrosiana.Riposa: Garda