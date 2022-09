Calcio, Eccellenza: per Eurocassola un debutto vincente a Montorio (2-0)

Nella rpima giornata del campionato di Eccellenza la neopromossa Union Eurocassola batte il Montorio in trasferta e per 0-2 con una doppietta di Zanini (un gol per tempo).

Domenica 11 settembre si è trattato di una prestazione di livello dei ragazzi di mister Marco Fabbian che passano in vantaggio dopo una manciata di secondi grazie all'assist col contagiri di Elia Parolin e al gol splendido di Gianluca Zanini.



Al 10' Christian Bragagnolo si supera andando a respingere un penalty calciato dagli ospiti, lasciando il risultato invariato.Meneghetti ha due palle gol per raddoppiare. Nella ripresa arriva il raddoppio al 15' ancora con Zanini servito stavolta da Nicolò Lazzarotto.