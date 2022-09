Calcio, Eccellenza: pareggio a Cornedo tra la Virtus e Castelnuovo (1-1)

E' contrariato a fine partita l'allenatore della Virtus Cornedo, Davide Zenorini, che ha sottolineato come la sua squadra si meritasse i tre punti. Secondo il mister quest'anno il campionato sarà molto duro per un livellamento tra le squadre del girone. Infine non ha certo nascosto che il gol degli osptiti che ha pareggiato i conti fosse in sospetto fuorigioco.



Intanto il match si è giocato a Valdagno allo Stadio Dei Fiori. Prima occasione per i valligiani di Lovato su assist di Calgaro al 23' ma il capitano non inquadra lo specchio della porta. Da segnalare la punizione di Centomo al 45' che colpisce la traversa. E infine nel recupero del primo tempo al 47' il gol di Lovato di testa sulla ribattuta del portiere Maimihal su tiro di Calgaro. Il gol del pareggio al 17' della ripresa: di testa Rossi colpisce la palla e insacca alle spalle di Fanton. La squadra di Zenorini non si dà per vinta e ci prova a mettere a segno il gol di vantaggio: Al 21' Gyimah non inquadra la porta su cross di Lovato. Al 29' Berardinello al volo si fa parare dall'estremo difensore ospite. Poi una deviazione non riuscita di testa di Calgaro su corner, e la paratona di Fattori in zona Cesarini su una botta di Bonfigli: un intervento del portiere della Virtus che salva in extremis il risultato.Mercoledì nel turno infrasettimanale il Cornedo gioca in casa alle 20 e 30 con il Plateola.