Calcio, Eccellenza: pareggia l'Unione La Rocca Altavilla in casa della Clivense (1-1)

Sul campo "Aldo Olivieri" della forte Clivense, a Verona, l'Unione la Rocca Altavilla contiene il gioco avversario lavorando bene in difesa. Il match dopo una prima fase di studio durata circa 15', vede l'Altavilla in attacco con Tonani che serve Gianesini che però a tu per tu con il portiere si fa ipnotizzare. La Clivense del presidente Pellissier reagisce con Venetucci al 34' che calcia da fuori area: la sua conclusione viene deviata dal portiere vicentino Marocchi con un intervento in volo.

Nel secondo tempo i padroni di casa fanno capire che vogliono vincere: al 20' ci riprova a Venetucci su assist di Errichello ma trova ben piazzato in porta Marocchi. E ancora Cissé su assist di Cibin spara alto. Al 35' ci provano Pilan e Ballarini a portare in vantaggio l'Altavilla ma i tentativi non funzionano. Ballarini però si procura un rigore in zona Cesarini al 90' e dal dischetto segna battendo Pavoni. E' il vantaggio è sembra che la squadra di mister Beggio possa portarsi a casa l'intera posta. Ma i padroni di casa pareggiano al 5' di recupero con Bragagnolo sugli sviluppi di una mischia in area.