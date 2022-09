Calcio, Eccellenza: l'Eurocassola in trasferta batte 3 a 0 la Academy Plateola

Trasferta corsara per l'Eurocassola di mister Fabbian a Piazzola sul Brenta dove con un gol nel primo tempo e due nella ripresa batte nettamente l'Academy Plateola. Il match inizia con i cassolesi che mostrano un gioco migliore degli avversari e vanno vicini al gol al 13' con Michelon su assist di Parise. Ma il gol dell'1-0 è al 25' con Parise che ribatte in rete una respinta di Pirana su tiro di Fagan. Nella ripresa l'Eurocassola aumenta il ritmo e detta il gioco: al 2' un'azione di Fagan mette in crisi la difesa dei padroni di casa, passaggio a Parise che mette in rete: 2-0 ed è doppietta. Al 20' il colpo finale: il 3-0 lo sigla Fagan su cross di Rossi. Infine nel recupero gli ospitivi vanno vicinini alla quarta rete con Todesco. Il match si chiude con un 3-0 per la squadra di mister Fabbian che è in testa alla classifica del girone A a pari merito con Ambrosiana, Camisano e Albignasego. Domenica prossima match in casa con il MestrinoRubano.