Calcio, Eccellenza: il Camisano sotto di un gol non riesce a pareggiare con gli ospiti del Montorio (0-1)

Il Montorio porta a casa tre punti da Camisano e il match lo decide Cecco su rigore a 8' dalla fine del match. I veronesi si fanno preferire nella prima frazione con un paio di occasioni per Tomè, abilissimo nel finale a procurarsi il rigore.

Hrabar risponde presente nell'unico grattacapo di un certo livello creato dal Camisano per la porta del Montorio nei primi 45 minuti.

Il secondo tempo si apre con uno squillo di Miola del Camisano, che sfiora l'incrocio dei pali dal limite dell'area con un gran tiro.



Il Montorio risponde presente con un'azione sulla destra di Vesentini che mette in mezzo all'area un gran pallone dove Tomè non arriva per pochissimo.Al 37' l'episodio chiave che decide la partita: Tomè si incunea in area e viene colpito in volto da un difensore avversario. Dal dischetto si presenta Edoardo Cecco che spiazza il portiere di casa Corà e segna il suo primo gol in casacca biancoverde.