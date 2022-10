Calcio, Eccellenza, girone A: Virtus Cornedo vince ad Albignasego (0-2), le altre vicentine pareggiano

In Eccellenza girone A, quello delle squadre vicentine, da segnalare finalmente la vittoria che giunge fuori casa della Virtus Cornedo che così risale dai bassifondi della classifica. Nel derby del Grappa allo stadio Mercante, Bassano e Eurocassola pareggiano con due reti per parte e rimangono ad un punto di distacco in classifica.

Il Camisano Calcio 1910 pareggia a Schio e in classifica mantiene il quarto posto dopo Ambrosiana (in testa), Clivense e mestrino-Rubano; ma è tallonato dalla squadra di Piazzola sul Brenta staccata di un punto.

L’unione La Rocca Altavilla ospite del Vigasio non è riuscita a battere i veronesi e rimane con loro a pari merito in classifica ora a 11 punti.

Questi tutti i risultati dell'8° giornata del campionato di calcio di Eccellenza girone A:

Albignasego-Virtus Cornedo 0-2 RETI: Visonà, Rom

Ambrosiana-Mestrino Rubano 3-1 Chesini (A), 2 Bianchi (A); Villatora (MR)

Bassano-Eurocassola 2-2 - RETI: 5’ pt Lukanovic (B), 10’ pt Fagan (E); 15’ st Bounafaa (B), 18’ st Tronco (E)

Belfiorese-Pozzonovo 0-5 - RETI: Poncia, Et Thairy, Gallo, Bertipaglia, Volpini

Schio-Camisano 1-1 - RETI: Roveretto (S); Volpato (C)

Castelnuovo DG-Garda 1-1 - RETI: Ceschi (C), Marini (G)

Pescantina Settimo-Montorio, 0-0

Valgatara-Academy Plateola ,0-0

Vigasio-La Rocca Altavilla 2-2 - RETI: 38’ pt Tomasini (V); 41’ st Marchesini (V) su rigore, 43’ st e 50’ st Cvetovic (U)

Riposa: Clivense

CLASSIFICA

Ambrosiana 22, Clivense S.M 18, Mestrino Rubano 17, Camisano 15, Academy Plateola 14, Bassano 14, Eurocassola 13, Albignasego 12, Montorio 12, Garda 12, Valgatara 12, Vigasio 11, La Rocca Altavilla 11, Pozzonovo 11, Belfiorese 10 (-1), Schio 10, Virtus Cornedo 8, Castelnuovo DG 8, Pescantina Settimo 7.

PROSSIMO TURNO, 9° giornata - 06 novembre 2022, ore 14 e 30

Academy Plateola-Belfiorese

Camisano-Pescantina Settimo

Garda-Clivense

Mestrino Rubano-Vigasio

Montorio-Valgatara

Pozzonovo-Bassano

Eurocassola-Castelnuovo del Garda

La Rocca Altavilla-Albignasego

Virtus Cornedo-Schio

Riposa: Ambrosiana